Tendenze tagli di capelli uomo primavera estate 2020. Questo taglio da ‘bravo ragazzo’ è qualcosa per te?

Durante le stagioni scorse abbiamo visto degli sviluppi interessanti per le tendenze capelli uomo. I tagli si sono sempre più allungati, per la primavera estate 2020 vediamo soprattutto delle lunghezze lunghe sulla nuca, il mullet è ovunque ma non piace a tutti perchè è vero che risulta facilmente volgare. Per questo è anche rinfrescante vedere ogni tanto un taglio uomo corto e classico, come quello di Jon Kortajarena.

Un taglio di capelli uomo classico

Il taglio di capelli di Jon Kortajarena è quello che noi definiremmo un tipico taglio di capelli da bravo ragazzo che sta bene a tutti e che ‘abbellisce’. È quel tipico taglio che rende felice addirittura una suocera. E il datore di lavoro!

Fresco e corto. Clean e ben curato

I lati e la parte posteriore sono corti. Tra i capelli sul centro della testa e il resto del taglio c’è una certa differenza di lunghezza, anche se molto fluida. I capelli vengono portati di lato, ma la fronte non ha un ciuffo troppo lungo. Un dettaglio inaspettato sono le basette che sono piuttosto lunghe, ma ben curate. Aggiungono a questo taglio classico un tocco moderno.

Notate anche il colore dei capelli, che è un po’ più chiaro, si tratta di una tinta però molto ben realizzata. Forse è divertente sapere che la mamma di Jon Kortajarena è parrucchiera, chissà se questo taglio è opera della mamma…

Guardate le foto, forse è questo il vostro prossimo hair look?

