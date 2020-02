Moda streetstyle uomo 2020. Lo street style uomo offre (a volte) qualche idea interessante. Quando i cosiddetti fashionista’s non si mettono in testa di scioccare a tutti i costi, ma cercano di mettere insieme qualcosa di davvero portabile, ecco che qualcosa di interessante da pubblicare salta sempre fuori. Abbiamo scelto per voi tre look moda eleganti e portabili, per chi vuole sentirsi elegante ma non omologato, per chi vuole essere in linea con le tendenze e non sentirsi ingessato in un completo da rappresentante di una qualche finanziaria.

