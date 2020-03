Un taglio di capelli corto super trendy ecco come fare. Tendenze tagli di capelli uomo 2020

Un taglio di capelli corto classico, con una certa lunghezza sul centro e sulla fronte, lati e parte posteriore corti, si presta molto bene ad essere interpretato in chiave tendenze capelli 2020. Soprattutto se il taglio che avete non ha differenze nelle lunghezze troppo esplicite. In tal caso potete dare un tocco moderno alla vostra testa, e portarla ad essere in linea con le tendenze tagli di capelli per la primavera estate 2020.

Con dei lati leggermente più lunghi ed una lunghezza sul centro della testa altrettanto lunga potrete cambiare look capelli quotidianamente. La lunghezza sul centro della testa può essere portata come frangia, o come ciuffo, ma ancora più interessante diventa se la lavorate con dei prodotti per lo styling.

Le ultime tendenze per la primavera estate 2020 vogiono il ritorno dei prodotti per un look bagnato, questo significa che si possono di nuovo vedere i prodotti nei capelli. Al contempo questi prodotti sono molto adatti per dare delle forme più ‘artistiche’ al vostro taglio, così potete movimentare i capelli sul davanti come vedete nella foto. Questo movimento diventa molto trendy se portate anche i capelli ai lati un po’ in avanti, come se il vento da dietro di avesse spettinati.

Per questo tipo di acconciatura optate per un prodotto per capelli piuttosto forte, che fissi bene i capelli. Il movimento nei capelli ai lati lo potete facilmente creare tenendo il fohn da dietro, in modo che l’aria calda ve li spettini verso avanti.

Guardate le foto, e fatevi ispirare.

