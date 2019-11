Uomini e colore capelli 2020. Colori di capelli per non passare inosservati (state tranquilli che non passerete inosservati)

I colori per capelli per l’uomo continuano ad essere un argomento difficile, e forse a ragione. Abbiamo tutti davanti agli occhi l’immagine di un uomo di mezz’età con i capelli grigi che di colpo si presenta con una chioma nerissima. Ma…

Dicevamo del tabù che i colori per capelli rappresentano per l’uomo, e come dicevamo il motivo è facilmente individuabile. Un uomo con i capelli grigi che di colo si presenta in pubblico con una chioma nero corvino. O quelli che sfoggiano una testa marrone uniforme senza riflessi né sfumature di colore. O biondi color paglia. Ma se guardiamo alla fascia più giovane, e al modo in cui i colori per capelli vengono usati quando si vuole fare uno statemene, allora siamo disposti a parlarne.

Colori per capelli ‘statement’ per l’uomo

Le principali tendenze colore capelli degli ultimi anni non riguardavano solo la bellezza femminile, anche gli uomini – soprattutto i più giovani – hanno aderito con entusiasmo a questi nuovi trend colore. Blu, grigio, verde, arancio, rosa… se vi guardate in giro sono colori che si vedono ormai dappertutto per la strada. E ne vediamo di nuovi arrivare all’orizzonte.

I più audaci sperimentano con i colori pastello o con colori statement forti. Anche gli stilisti di moda partecipano a questo trend, cosa che in passato era impensabile. E così in passerella abbiamo visto Versace far sfilare i modelli (per l’estate 2020) con capelli verdi, blu, rosa e gialli.

Colori capelli per l’uomo

Sempre più spesso vediamo ragazzi che colorano i capelli di biondo o con colori semi naturali. E solitamente l’effetto è molto trendy. Biondo, biondo platino, ma anche colori più caldi con tono arancio o rosso. L’ispirazione per questi colori viene spesso dal mondo della musica, non solo di oggi ma ad esempio dagli anni ’80 che in questo momento sono assolutamente di tendenza (pensate a David Dowie e a Rod Stewart).

Questi colori non li trovate pronti in un pacchetto al supermercato, ma sono il frutto del lavoro di veri artisti della colorazione del capello. Per un colore capelli interessante ed originale è sempre meglio mettersi nelle mani di un professionista serio ed esperto.

Guardate le foto qui sopra, forse vi verrà voglia di provare a copiare un look capelli. Se non vi sentite ancora pronti per un cambio di look così drastico potete sempre giocare con i colori lavabili, magari per una singola uscita serale (e in questo caso anche i colori che trovate al supermercato andrebbero bene).

