Trend: ghiaccoli di caffé

Quando le temperature si alzano, il caffè freddo è una ottima alternativa al solito espresso. Ci sono tanti modi per preparare un caffè freddo. Proprio in questi gio rni abbiamo scoperto un modo molto originale per servirlo.

Invece di raffreddare il caffè con dei cubetti di ghiaccio, il caffè diventa ghiaccio! Provate a ‘congelare’ il caffè nello stesso modo in cui fate di solito dei cubetti di ghiaccio. Dunque versate il caffè nell’apposito vassoio e lasciatelo riposare nel frigo. Una volta ghiacciato, servite i cubetti di caffè ghiacciato in un grande bicchiere di vetro, assieme ad un dolcificante liquido e a del latte (a piacere).

E adesso… rilassatevi e aspettate con calma fino a quando il caffè in cubetti inizierà a sciogliersi… Soltanto se avete davvero fretta (ma chi ha fretta quando la colonnina del mercurio sale oltre i 30 gradi?) è consentito allungarlo con un po’ di acqua. Tiepida 🙂