Una delle più importanti tendenze capelli uomo per il 2024: texture

Ecco una delle maggiori tendenze per i capelli degli uomini per il 2024: la texture! – Foto Charlotte Mesman

Le tendenze capelli uomo per il 2024 mostrano un quadro variegato che amplifica le tendenze degli ultimi anni. Faremo tutto quello che abbiamo già fatto, ma di più. Questo vale soprattutto per i tagli di capelli con volume.

Tanta texture!

Poiché stiamo riabbracciando la nostra texture e le nostre onde e ricci naturali, abbiamo iniziato a lavorare con il movimento e il volume. Alcuni uomini si fanno addirittura la permanente per creare movimento. Se volete optare per un taglio di questo tipo, chiedete un taglio dalle linee maschili e fresche e poi optate per uno styling più morbido.

Per ottenere un look strutturato, portate i capelli in avanti. Lasciateli asciugare all’aria dopo il lavaggio o utilizzate un diffusore a bassa temperatura. Utilizzate un prodotto per capelli ricci e impastatelo con le dita sulle ciocche.

Altre tendenze per i capelli degli uomini per il 2024

Le altre tendenze per i capelli per il 2024 includono:

Acconciature corte

Le acconciature corte vanno sempre bene e il 2024 non fa eccezione. Alcune delle acconciature corte più popolari per gli uomini sono il buzz-cut (taglio a spazzola), il quiffe (taglio con cresta) e l’acconciatura cotonata, con o senza gel. Questi stili richiedono poca manutenzione e sono puliti, il che li rende perfetti per ogni occasione.

Capelli da boy band

I capelli delle boy band sono e saranno sempre sexy (pensate anche al look delle boy band coreane). Il taglio assomiglia un po’ all’ormai famoso “Leo” di Leonardo DiCaprio in “Titanic”. Questo taglio si porta con una riga al centro e ciocche stratificate sul davanti che cadono aperte come una “frangia a tenda”.

Mullet e look da rockstar

I mullet e le acconciature ispirate alle rockstar continuano ad essere presenti nelle tendenze capelli uomo per il 2024. Questi stili presentano capelli più lunghi nella parte superiore e più corti ai lati, dando vita a un look di grande effetto. È possibile aggiungere capelli più lunghi sulla nuca per un’idea di mullet (mat).

Capelli lunghi

Anche i capelli lunghi per gli uomini sono una tendenza del 2024. Questa tendenza è perfetta per chi vuole abbracciare la propria lunghezza naturale e creare un look più rilassato e disinvolto.

Acconciatura con riga laterale

Il taglio di capelli con riga laterale è una scelta popolare da sempre e continua a dominare le tendenze per i capelli degli uomini nel 2024. Questa acconciatura ordinata è perfetta per chi ama un look classico e senza tempo. Anche in questo caso, potete giocare con i prodotti per capelli con finitura, come il fango ma anche il gel lucido.

Charlotte Mesman per ADVERSUS