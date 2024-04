Dai tagli a spazzola ai tagli voluminosi fino ai mullet. Queste sono le tendenze per i capelli uomo per l’estate 2024.

Le nuove tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2024 – Photo Charlotte Mesman

Le tendenze capelli da uomo per l’estate 2024 spaziano dai tagli tipicamente maschili ai tagli voluminosi. Anche i look bagnati sono ancora popolari. E i capelli con la riga laterale vengono portati un po’ più spesso.

Tagli corti

I tagli di capelli corti non passano mai di moda. Il buzz cut continua a spuntare per le strade, ma è il crew cut a farla da padrone quest’estate. Questo taglio di capelli è un po’ più lungo del buzz cut. È un’acconciatura ideale per l’estate. Allenatevi, nuotate, fate la doccia. Non dovrete preoccuparvi dei vostri capelli.

Il mullet

Le nuove tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2024 – Photo Charlotte Mesman

Il mullet, tornato da alcuni anni, si fa notare anche tra le tendenze capelli per l’estate 2024. Da un lato vedremo mullet più pieni e più ampi che sfociano in un taglio piuttosto lungo. D’altra parte anche il mullet minimal è tornato dietro l’angolo con una sorta di look “business da davanti, party da dietro”.

Look più lunghi e stratificati

Le nuove tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2024 – Photo Charlotte Mesman

A differenza delle acconciature strutturate e corte che hanno dominato negli ultimi anni, il 2024 vedrà uno spostamento verso acconciature più lunghe e voluminose. Si prevede che le acconciature arruffate e i tagli scalati con un look da rockstar degli anni ’70 e ’80 torneranno in auge.

Ciuffi e righe laterali

Le nuove tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2024 – Photo Charlotte Mesman

Anche le acconciature classiche stanno tornando in auge, con il pompadour e la riga laterale come tendenze chiave. Questi look sofisticati consistono in capelli pettinati all’indietro o lateralmente, spesso con una leggera altezza o volume sulla corona. Utilizzate una crema per uno styling raffinato.

Le nuove tendenze tagli di capelli uomo per l’estate 2024 – Photo Charlotte Mesman

Tagli rotondi e volume

Per chi cerca un approccio a bassa manutenzione, il taglio rotondo e altri stili corti e strutturati rimarranno popolari.

Colori e texture audaci

Oltre alle tendenze in fatto di acconciature, gli uomini osano sempre di più con colori avventurosi. Dalle sfumature biondo platino ai ricchi toni ramati, fino ai colori “folli” come il giallo o il blu. I colori audaci stanno diventando sempre più comuni, il tabù delle tinte per capelli per gli uomini appartiene al passato.

Charlotte Mesman per ADVERSUS