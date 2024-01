La collezione moda uomo di Fendi per l’autunno/inverno 2024-2025. Photo courtesy of Fendi

Le collezioni uomo di Fendi sono sempre eleganti e indossabili. Questo vale anche per la collezione uomo Fendi per l’autunno/inverno 2024 2025. Silvia Venturini Fendi, la mente creativa dietro il marchio, si è ispirata alle Highlands scozzesi per questa collezione. Quindi non sorprendetevi se tra i completi e i bermuda vedrete spuntare ogni tanto gonne-pantaloni plissettate.

Ma a parte quelle gonne-pantaloni che potrebbero anche non attirare la nostra attenzione, i classici dominano, naturalmente con un tocco moderno. Come sempre nella collezione invernale, i cappotti svolgono un ruolo importante. Sulla passerella si mostrano giacche cerate, ampi cappotti e giacche di pelle.

I completi vengono presentati con polo, senza cravatta, con una sciarpa slacciata sulle spalle. I completi sono tono su tono in colori scuri, ma talvolta anche con più varietà, come il completo grigio scuro che viene presentato con una polo grigio chiaro e un sottile maglione beige.

Nei look più casual, i colori prendono il sopravvento. Blu cobalto con rosso vino e bianco crema. Azzurro cielo con grigio. Grigio con beige e un accento di colore giallo girasole. Senza dimenticare la giacca di pelle in un profondo colore fucsia. Viene presentata in combinazione con colori neutri come beige e marrone, e di nuovo con un vistoso accento di colore sotto forma di un colletto di polo in pelle verde. Sono combinazioni di colori che ispirano con cui potete sicuramente giocare nel vostro guardaroba.

Ma fate attenzione anche ai look completi, come quelli verde bosco. Inoltre, ovviamente non potevano mancare i quadri in una collezione del genere. Ai piedi, gli uomini indossano mocassini o stivali Wellington. Altri accessori includono berretti e cappelli di pelle a tesa larga.

Date un’occhiata alle foto della passerella e lasciatevi ispirare per il vostro look personale.

Charlotte Mesman per ADVERSUS