Bad hair day? Poco tempo per lavare i capelli? Ecco il tuo hair look di oggi!

Abbiamo scovato questo look davvero interessante nel backstage della sfilata Pal Zileri a Milano. Si tratta di un look capelli moderno e retro al tempo stesso, come ci spiega Valerio Perini, hair stylist della sfilata. Molto facile soprattutto da copiare a casa.

Il volume e la texture sono un po’… unti… tanto per capirci. Per questo look si può tranquillamente far vedere che si è usato del prodotto per lo styling dei capelli, non è un problema in questo caso. Se volete un capello un po’ più voluminoso passateci il fohn, ma in linea di massima basterebbe applicare del mud o della cera per capelli (Valentino Perini ha usato prodotti della linea di Bumble&Bumble).

Bastano le mani calde per applicare bene il prodotto nei capelli anche e soprattutto sulla parte superiore della testa. Portate i capelli all’indietro cercando di separarli in ciocche grosse con le dita. Non usate un pettine altrimenti otterrete un effetto troppo leccatino. Bastano le dita per un look un po’ trasandato.

Se avete un capello un po’ più lungo potrete scegliere se tirarli tutti all’indietro passando le mani sporche di prodotto varie volte tra i capelli, per applicarlo a strati. Oppure potrete lasciare i capelli più wild, come nella prima foto ad inizio articolo. Come abbiamo detto, esagerate con il prodotto e non preoccupatevi se questo si vede.

Molto facile quindi, e molto trendy questo look. Un look semplice da ottenere ma di grande impatto, non per niente è stato scelto da un brand not e maschile come Pal Zileri.