Tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024: frange e ciuffi – Foto Charlotte Mesman

Prendiamo già adesso qualche idea capelli dalle tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024. Aggiorna il tuo taglio con una frangia o un ciuffo. Dai un’occhiata alle nostre foto capelli.

Sulle passerelle per la primavera estate 2024 per l’uomo abbiamo notato interessanti acconciature che vale la pena approfondire. Dai tagli corti ai capelli lunghi, dalle pettinature all’indietro realizzati con i cosiddetti “comb grooves” (da realizzare usando molto prodotto per capelli ed un pettine sottile in modo da lasciare il segno dei denti del pettine tra i capelli) alle frange e ai ciuffi. Oggi vogliamo parlare di quest’ultima tendenza capelli per l’uomo per la primavera estate 2024: le frange e i ciuffi. Abbiamo individuato molto di queste acconciature durante la sfilata Dolce & Gabbana per la primavera estate 2024.

Frange e ciuffi

Tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024: frange e ciuffi – Foto Charlotte Mesman

Gli uomini di solito sono piuttosto riluttanti quando si parla di “frange”, ma non è necessario averne così tanta paura. Portare i capelli sul viso è una tendenza che vediamo già da diversi anni e non importa come vogliamo chiamarla – frangia o ciuffo. È comunque una tendenza da prendere in considerazione.

Parte superiore lunga

Se ti piace uno stile di capelli flessibile, puoi optare per una lunghezza più lunga sulla parte superiore della testa. Puoi pettinare questa lunghezza all’indietro, di lato o anche in avanti, a seconda del tuo umore.

Frange

Tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024: frange e ciuffi – Foto Charlotte Mesman

Se ti piace davvero un look deciso, prova una frangia. Per un look audace, opta per una frangia corta e dritta, ma puoi anche scegliere una frangia sfilata, in modo che solo alcune ciocche cadano sulla fronte.

Anche per i capelli ricci

Tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024: frange e ciuffi – Foto Charlotte Mesman

Si pensa spesso che non si possa avere una frangia se si hanno capelli ricci, ma questa è un’idea superata. Anche (anzi!) se hai i ricci, una frangia può essere super cool. Opta per una lunghezza più lunga sopra e lascia che i ricci cadano sulla fronte.

Ciuffo

Tendenze capelli uomo per la primavera estate 2024: frange e ciuffi – Foto Charlotte Mesman

Per un look più classico o se non ti piacciono le frange, puoi optare per un ciuffo laterale con riga laterale. Anche qui puoi dare libero sfogo alla tua creatività. Per un look moderno, puoi considerare di avere la parte superiore e anteriore scalate, come nella foto.

Dai un’occhiata alle foto capelli che pubblichiamo su questa pagina e lasciati ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS