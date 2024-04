Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

L’increspatura dell’acqua verso la costa, i movimenti del sole e della luna in un motivo accattivante di forme organiche e geometriche, l’energia di Pucci scorre eterna. Fin dalla sua creazione nel 1965, l’iconica stampa Vivara ha simboleggiato il legame di Emilio Pucci con il Mar Mediterraneo e con una remota isola a forma di mezzaluna vicino a Capri. Oggi, per la sua seconda sfilata, Camille Miceli infonde a Vivara un nuovo fascino

Una fuga a Roma porta allo storico Palazzo Altemps vicino a Piazza Navona, dove Vivara insieme ad altre stampe storiche, ritornano in una collezione che sprigiona fierezza, modernità e sensualità. Da uno stile urban chic fino a looks per il giorno e per le notti estive, i codici classici sono rivoluzionati e ripensati al fine di enfatizzare il dinamismo creativo di Pucci.

Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Oltre a Vivara, tre stampe definiscono la stagione. Cigni evoca la curvatura del collo di un cigno con forme aggraziate e sagomate. Bersaglio è un motivo che volteggia, si arriccia e si espande nello spazio. Chiave dà una svolta Pucci alle righe classiche.

Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Marmo viene ampliato per un effetto più audace, specialmente sul denim trattato al laser, che racchiude lo chambray più leggero Pesci e Iride continuano ad apparire in tutta la collezione, dalle fresche camicie in popeline agli abiti fluidi in jersey. 0ltre alla palette di blu, verde e viola di Vivara, questi motivi sono esplorati in diverse declinazioni tonali: note neutre di beige, kaki e nero; vividi accenti di rosso, viola, rosa e blu; pastelli poetici; e seducenti sfumature floreali.

Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Con un tocco hippie da una parte e un tocco sartoriale dall’altra, le silhouette sono particolarmente adatte all’estate – che si tratti di abiti in seta stile foulard completi da città in gabardine con intarsi stampati, o top e gonne asimmetriche. Dai tatoo e drop-hole top ai blazer oversize, ai bomber, alle maxi gonne e alle tute intere, i look sono giocosi ma sofisticati. Il corpo è sempre messo in risalto attraverso costumi da bagno che esplorano una gamma di forme cut-out con giocose frange. Gli abbellimenti si sviluppano su tutto il corpo: ricami paillette all-over, accenni in pelle e dettagli in catena. L’abbigliamento da uomo riprende questi temi da giubbotti e giacche accattivanti al denim più sfumato e una selezione di comode T-shirt. Per il finale, una serie di abiti con cappuccio e caftani in spugna omaggiano gli archivi del brand, i loro volumi maestosi completano la tela di Vivara.

Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Un sandalo dal tacco sinuoso ispirato alle linee di Marmo e sandali delineati da foglie di pelle introducono ulteriori lavorazioni nelle calzature Pucci. Allo stesso tempo, una proposta più ampia di borse e accessori è arricchita da forme eleganti e strutturate in pelle con dettagli del foulard Pucci e tracolle a catena, o con manici, si espandono fino a borse a catena in nylon con il motivo Iride. Borse in rafia con chiusura superiore, tote e l’iconica Puccinella, ora rivestita con un bikini tulipano dai toni pastello. Gioielli magnetici – cascate di dischi colorati, strati di catene e maglie in pelle borchiata – completano la collezione Very Vivara con l’eleganza inclusiva tipica di Pucci.

Pucci collezione moda estate 2024: Very Vivara – Photo courtesy of Pucci

Dagli antichi splendori della Città Eterna al mondo psichedelico di ogni motivo Pucci, la cultura diventa un’immersione totale: vive e rivive costantemente.