Fare la modella. Quale è l’età ideale per iniziare?

Sono tante le ragazze che sognano di fare la modella. Ma tra il dire e il fare… Fare la modella è una professione e se si vuole intraprendere questa carriera, bisogna anche iniziare in età piuttosto giovane. Già questo, dal punto di vista pratico, non è facile. Come conciliare la professione di modella con la scuola, ad esempio? Ne parliamo con Stefano Parpinel di MP Management, agenzie di modelle a Milano. Stefano si occupa dello scouting e sopratutto della formazione delle nuove modelle, in particolare delle modelle italiane. Un’intervista da non perdere per chi sogna di fare la modella (o per chi ha una figlia che vorrebbe intraprendere questa carriera).

La domanda è semplice (temiamo che la risposta non lo sarà): quale sarebbe dal tuo punto di visto l’età ottimale per proporsi come modella ad un’agenzia di modelle?

Stefano Parpinel: dipende molto dalla tipologia di modella. Nonostante questo sia un mondo imprevedibile, in cui ci sono delle modelle che da zero nel giro di sei mesi diventano dei nomi, dei personaggi, quindi hanno una carriera molto ma molto veloce, è comunque un lavoro costruito step by step, giorno per giorno.

Per esempio, io rappresento una ragazza italiana che sta incominciando, dopo due anni, a fare dei bei lavori, delle belle cose. Ma non è facile perché come tutti i lavori bisogna dare disponibilità. Se si è troppo giovani non si può lavorare perché bisogna comunque avere almeno 16 anni compiuti. Tra i 16 e i 18 anni con l’autorizzazione dei genitori si può fare tutto in Italia, quindi ci vogliono almeno 16 anni. Però dall’altra parte a 16 anni c’è la scuola, quindi non si può dare a questo lavoro la disponibilità al cento per cento. Se si ha meno di 18 anni è più difficile viaggiare quindi anche solo dire ‘proviamo tre settimane sul mercato di Parigi o tre settimane sul mercato di Londra’ diventa una cosa un po’ più complicata.

Si sta vedendo, ultimamente, un cambio di politica da parte di alcuni grossi brand come Gucci che per i loro shows stanno utilizzando solo modelle over 18. Ma dire che l’età giusta per i brand super fashion è questa o quella, è difficile. Non è semplicemente una questione di età giusta. È più una questione di tempo. Diciamo che quando si ha il tempo di poter lavorare, se si ha il tempo di tirare fuori tutto il potenziale e se si ha il tempo di costruire la modella, allora l’età giusta varia tra i 17, 18, 19 e 20 anni, anche perché purtroppo (o per fortuna) solo per pochissime la carriera dura 20 anni. Perché o diventi una super icona come Claudia Schiffer e Naomi Campbell che ancora lavorano, e allora avrai una lunga carriera, ma per il resto la carriera media di una modella è di circa 8, 9, 10 anni.

Ringraziamo Stefano Parpinel di MP Management a Milano http://www.mpmanagement.com/

Se ti piace ADVERSUS iscriviti gratis alla nostra newsletter