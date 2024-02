JW Anderson collezione donna autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of JW Anderson

La sfilata donna Autunno Inverno 2024-2025 di JW Anderson, che si è svolta a Londra il 18 Febbraio 2024, ha presentato una collezione che si distingue per il suo approccio unico e psicologico alla moda. JW Anderson ha introdotto una serie di elementi che riflettono un’indagine sul vestirsi come atto psicologico e un’attenzione al quotidiano trasformato in straordinario.

Gli elementi chiave della collezione includono:

Colloquialismo e discrezione: La collezione si allontana dalla nostalgia e dal sensazionale per abbracciare un’estetica più colloquiale e discreta.

Vestirsi come atto psicologico: L’abbigliamento è visto come un’espressione psicologica, un modo per esplorare l’identità e la personalità attraverso il vestire.

Quotidianità grottesca: Gli abiti presentano distorsioni e proporzioni strambe, trasformando il quotidiano in qualcosa di grottesco e inaspettato.

Maglieria e nodi: Abiti lavorati a maglia, maglioni e pantaloncini con nodi e vestibilità dismesse sono stati un punto focale.

Ritagli di trench e coccarde: Dettagli come ritagli di trench e l’uso di coccarde aggiungono un tocco distintivo ai capi.

Drappeggi e pantofole: Drappeggi e nodi di tende sono stati utilizzati insieme a pantofole da casalinga, suggerendo un’atmosfera domestica.

Tavolozza neutra: Una tavolozza di colori neutri domina la collezione, con accenni di novità rivelati con delicatezza.

Tropi e tipi inosservati: La collezione mette in luce i tropi e i tipi di persone che di solito passano inosservati, esplorando diversi aspetti della società.

La sfilata di JW Anderson ha messo in evidenza una serie di tendenze moda molto interessanti ed originali per l’autunno inverno 2024-2025, tra cui l’uso di maglieria e nodi, l’approccio psicologico al vestire, e una forte enfasi sulla trasformazione del quotidiano in qualcosa di unico e distintivo.