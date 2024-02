Fendi Couture Primavera/Estate 2024 – Photo courtesy of FENDI

Il dialogo tra poesia e realtà continua nella FENDI Couture di questa stagione. Rifuggendo dal costume e abbracciando il pragmatismo, è un amalgama realizzato senza soluzione di continuità dalle supreme abilità degli artigiani degli atelier FENDI: dalle ricamatrici ai sarti, dai modellisti ai pellettieri, dai sarti ai pellicciai. L’approccio di FENDI alla persona che indossa la couture è quello di riaffermare la sua umanità; è sempre “qualcuno” piuttosto che “qualcosa”.



Dalla semplicità della geometria al fascino primordiale del coccodrillo, un “futurismo umano” attraversa la collezione, unendo le costanti del passato per creare il presente e il futuro. Qui la struttura diventa decorazione e la decorazione struttura.

Partendo da una nuova silhouette “Scatola”, e terminando con la stessa, il taglio geometrico di precisione del flou crea nuovi volumi con leggerezza e struttura in tessuti come il gazar di seta. Mentre il tailleur segue la forma del corpo femminile attraverso un taglio rigoroso, abbracciando ergonomicamente chi lo indossa in tessuti sartoriali tradizionalmente maschili come il mohair super kid. Realizzati con i migliori filati di cashmere e vicuna, gli abiti a costine elevate si avvolgono elegantemente con imbracature “Shibari” annodate, parte integrante della silhouette. Il morbido coccodrillo attraversa l’intera collezione, abbracciando abiti e accessori ed esercitando un’attrazione istintiva. Ogni approccio ottimizza la leggerezza, la sinuosità e il movimento, ricavati dalla disciplina della danza.



Ma è forse nella pletora di ricami intensamente lavorati che la decorazione e la struttura si intrecciano veramente nella collezione e appaiono quasi come una pelle futura. Nel momento più sorprendente, nei ricami si verifica un’unione del DNA del mondo naturale e di quello artificiale. Ad esempio, una nuova forma di frangia all-over simile a una piuma appare come un nuovo tipo di pelliccia. Di forma organica, leggerissima e fluidamente modellata da ricami a mano rigorosi e delicati, si muove sinuosamente con chi la indossa.



Dopo aver esteso la scorsa stagione l’idea di “ensemble couture” all’alta gioielleria, in questa collezione l’idea di alta gioielleria entra nel regno dei preziosi oggetti pratici. Negli occhiali da vista “Singular Vision”, disegnati da Delfina Delettrez Fendi, Direttore Artistico della Gioielleria FENDI, le misure vengono rilevate attraverso la scansione del viso e le strutture degli occhiali vengono adattate all’individuo e realizzate in oro bianco 18 carati e diamanti bianchi. Possono essere occhiali da sole, occhiali da vista o semplicemente utilizzati per migliorare e abbellire la vista.



Questa nozione di preziosa praticità si estende anche alle borse della collezione: una serie di Baguette su misura. Facendo eco ai materiali degli abiti – dal coccodrillo foderato di visone alle frange e ai ricami fluidi – il Direttore Artistico Accessori e Uomo di FENDI, Silvia Venturini Fendi, concepisce le borse Baguette come oggetti sontuosi e personali che vanno dal Nano al Grande.



In passerella vengono presentate anche le borse Baguette FENDI Gems, con un’intensa lavorazione artigianale e materiali preziosi. La sfilata presenta una borsa Mini Baguette con hardware realizzato in oro bianco 18 carati e fibbia tempestata di diamanti bianchi e foglia di platino applicata al coccodrillo.