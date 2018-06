La nuova BMW Serie 8. La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico.

La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico. La BMW Serie 8 Coupé è un’auto da sogno che vanta eccezionali prestazioni, un design emozionante, lusso all’avanguardia ed equipaggiamenti eccezionalmente avanzati, quando si tratta di tecnologia di visualizzazione e controllo, assistenza al guidatore e connettività.

L’obiettivo principale di sviluppo di BMW Serie 8 Coupé è stato la dinamica di guida entusiasmante. Il corpo, il gruppo propulsore e le sospensioni sono stati costantemente affinati per ottenere l’agilità estrema, la precisione e la portabilità che ci si aspettano da un’auto sportiva di altissimo livello. Nel processo, i motori sono stati combinati con il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive e le misure di design BMW Efficient Lightweight. Il nuovo modello ha avuto il suo battesimo del fuoco con la BMW M8 GTE durante le gare di endurance della FIA WEC e nel campionato IMC WeatherTech SportsCar (IWSC), tenutosi in Nord America. Il veicolo ora in produzione permette di sperimentare prestazioni straordinariamente dinamiche in un contesto estremamente lussuoso.

Alla testa della gamma di modelli è la BMW M850i ​​xDrive Coupé (consumo di carburante combinato: 10,5 – 10,0 l / 100 km [26,9 – 28,3 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 240 – 228 g / km *), alimentata da Motore a benzina V8 da 390 kW / 530 CV di nuova concezione. Questo modello BMW M Performance sarà lanciato a novembre 2018 insieme alla BMW 840d xDrive Coupe (consumo di carburante combinato: 6,2 – 5,9 l / 100 km [45,6 – 47,9 mpg imp], emissioni di CO2 combinate: 164 – 154 g / km *) caratterizzato da un motore diesel a sei cilindri allineati, straordinariamente potente, con 235 kW / 320 CV.

Design esterno: il nuovo linguaggio del design genera un appeal sportivo.

Il design esterno della BMW Serie 8 Coupé emana una forma molto moderna di appeal sportivo, splendidamente miscelato con un’aria di esclusività e fascino sensuale. Il modello di serie è all’altezza di tutte le aspettative sulla serie BMW Concept 8. La sua aura unica è il risultato di un nuovo linguaggio stilistico incentrato sulla chiarezza, la modernità e l’impegno emotivo. Il design espressivo della superficie della scocca esterna sottolinea il carattere dinamico della nuova BMW Serie 8 Coupé con maggiore intensità rispetto a qualsiasi dei precedenti modelli del marchio.

Le superfici estese sono strutturate utilizzando linee di carattere semplici e nitide. Il design abbassato dell’auto, una silhouette allungata con una grafica sottile dei finestrini e una linea del tetto che scorre elegantemente nella parte posteriore con il distintivo profilo a “doppia bolla”, un passo lungo e una pista larga sono gli elementi che definiscono le proporzioni della BMW Serie 8 Coupé. Con dimensioni esterne di 4.843 mm di lunghezza, 1.902 mm di larghezza, 1.341 mm di altezza e un passo di 2.822 mm, l’auto a tre porte domina la strada.

L’immensa forza motrice della vettura sportiva è dimostrata dall’effetto mozzafiato generato dal suo design elaborato e d’impatto del pannello anteriore, dalle prese d’aria di grandi dimensioni – che hanno un aspetto ancora più imponente sulla BMW M850i ​​xDrive Coupé e in combinazione con il pacchetto M Sport – e il contorno preciso del cofano. La griglia a doppio rene BMW ribassata e a forma esagonale. I fari a LED sono i più sottili di qualsiasi modello BMW prodotto fino ad oggi. La BMW Laserlight con l’illuminazione a strada variabile e Selective Beam è disponibile su richiesta.

Mentre le superfici si incurvano verso l’interno sul lato più lontano delle ruote anteriori, si illuminano verso l’esterno a ridosso delle ruote posteriori. Ciò si combina con la serra straordinariamente affusolata per creare una fiancata muscolosa nella parte posteriore, l’interazione tra linee orizzontali e diagonali enfatizza la larghezza della vettura e il basso centro di gravità. I fanali posteriori a LED si aggiungono a questo effetto, estendendosi in profondità nei fianchi.

Dettagli precisi ottimizzano l’aerodinamica e il peso.

Il sottoscocca si presenta quasi completamente sigillato, controllo attivo del deflettore dell’aria e Air Curtains, Air Breathers che aiutano a ridurre la resistenza aerodinamica della BMW Serie 8 Coupé. Basi per specchi esterni strette aiutano anche la regolazione del flusso d’aria. Sulla BMW M850i ​​xDrive Coupe, uno spoiler frontale aggiuntivo minimizza ulteriormente il sollevamento sull’asse anteriore ad alte velocità. Il tetto della nuova BMW Serie 8 Coupé entra nella storia del design delle auto sportive tradizionali, grazie al suo taglio centrale che richiama lo stile a “doppia bolla” delle auto da corsa classiche.

Questo inconfondibile contorno è adatto anche al rinforzo in fibra di carbonio opzionale del tetto in plastica (CFRP), disponibile per la prima volta su una produzione in serie di un modello che abbassa ulteriormente anche il baricentro della vettura. Le barre di aspirazione dell’aria, i copri specchietti esterni, lo spoiler posteriore e il diffusore posteriore del pacchetto di opzionale di emissioni sono tutti realizzati in CFRP.

Interni: esperienza di guida sportiva, ambiente rilassato e lussuoso.

Il linguaggio del design esterno moderno e minimalista è ripreso all’interno della nuova BMW Serie 8 Coupé, creando un ambiente rilassante lussuoso.

Allo stesso tempo, tutte le linee puntano longitudinalmente, sottolineando l’attenzione sulla guida sportiva. Tutti gli elementi di controllo sono organizzati in modo chiaro. Un design di superficie conciso lascia che i materiali di alta qualità possano veramente farsi notare.

I sedili sportivi di nuova concezione sono imbottiti di serie in cuoio Vernasca. Il rivestimento in pelle pieno per gli interni dei portelloni e del cruscotto è altresì di serie. Grazie alla posizione di seduta bassa di entrambi i sedili posteriori, i poggiatesta sono stati progettati come parte integrante degli schienali. Lo schienale posteriore può essere diviso e piegato verso il basso per aumentare la capacità del bagagliaio a 420 litri.

Il carattere lussuoso della nuova BMW Serie 8 Coupé può essere ulteriormente arricchito da numerosi optional di alta qualità. La gamma include: BMW Display Key, telefonia con ricarica wireless, i sedili climatizzati, il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, così come le applicazioni per i controlli selezionati. Inoltre, vi è una scelta di opzioni specifiche per il modello BMW Individual.

Nuovo motore V8 con incredibile erogazione di potenza e acustica.

Un nuovo propulsore V8 fa il suo debutto nella BMW M850i ​​xDrive Coupe. Il motore da 4,4 litri con tecnologia M Performance TwinPower Turbo ha una miscela unica di potenza e un rombo impressionante, migliorata dal sistema di scarico sportivo controllato da paraspruzzi. I turbocompressori situati all’interno dello spazio a forma a V tra i banchi dei cilindri, il sistema di iniezione diretta della benzina, la schermatura termica, il sistema di circolazione di raffreddamento, così come l’accensione e il motore sono solo alcune delle caratteristiche che sono state migliorate, insieme al basamento. Per assicurare prestazioni ottimali, il nuovo motore a otto cilindri è stato sottoposto ad un programma completo di test che lo mette alla prova in tutte le situazioni di potenziale carico – dai test di fatica al minimo fino alla calibrazione dinamica della guida, il tutto sul circuito Nordschleife del Nürburgring. Le prestazioni delle emissioni sono state ottimizzate dall’inclusione di un filtro antiparticolato per benzina, soddisfando in pieno lo Standard Euro 6d-TEMP.

Grazie a un aumento della potenza di 50 kW / 68 CV ​​senza alcun impatto sul peso, il nuovo V8 è ora in grado di generare 390 kW / 530 CV, che si aggira fra i 5.500 e 6.000 giri al minuto. Massimo una coppia di 750 Nm (553 lb-ft) è disponibile su un ampio intervallo di regimi da 1.800 a 4.600 giri / min per una prolungata spinta in avanti . La nuova BMW M850i ​​xDrive Coupé accelera da 0 a 100 km / h (62 mph) in soli 3,7 secondi.

Efficiente motore diesel a sei cilindri in linea con un’enorme potenza di trazione.

La nuova BMW 840d xDrive Coupe offre un’altra interpretazione molto distintiva tipica auto sportive. L’uso senza precedenti di un motore diesel in questo segmento produce un mix di potenza di trazione eccellente. La tecnologia TwinPower Turbo eroga una potenza massima di 235 kW / 320 CV e una coppia massima di 680 Nm (501 lb-ft), disponibile a partire da 1.750 giri / min.

Il motore impiega la tecnologia di sovralimentazione a più stadi e le sue caratteristiche prestazionali consentono una velocità di crociera rilassata a bassi regimi, mentre consente anche alla macchina di scattare a 100 km / h (62 mph) dal riposo in soli 4,9 secondi. Premendo l’acceleratore si attiva un suono acustico distintivo accompagnamento dal sistema di scarico sportivo che è stato appositamente configurato per questo modello. L’efficienza esemplare del motore rafforza il carattere della nuova BMW Serie 8 Coupé come un’auto sportiva particolarmente adatta per viaggi a lunga distanza e garantisce un piacere di guida senza sosta anche dopo centinaia di miglia senza rifornimento. Il sistema di controllo delle emissioni incluso

Il convertitore catalitico SCR con iniezione di urea è conforme agli standard Euro 6d-TEMP.

Trasferimento di potenza rapido e preciso: trasmissione Steptronic Sport a otto velocità, BMW xDrive, differenziale a controllo elettronico blocco differenziale.

Il motore trasferisce la potenza a una nuova versione migliorata dell’ottava velocità Cambio Steptronic Sport, il cui rapporto aumentato si è diffuso, la nuova gestione della trasmissione e il controllo idraulico ottimizzato producono un cambio della marcia più sportivo, migliorando anche la sua efficienza e scorrevolezza. I comandi del cambio sul volante sono di serie per la selezione manuale delle marce.

Anche il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive funziona in maniera più efficiente che mai. Con la sua distribuzione rapida, precisa e completamente variabile di coppia tra le ruote anteriori e posteriori, massimizza la trazione e maneggiando stabilità anche in situazioni di guida altamente dinamiche. Allo stesso tempo, l’assetto posteriore orientato garantisce il tipo di esperienza di guida, tipica delle sportive BMW. Il differenziale posteriore a controllo elettronico la serratura montata di serie sulla BMW M850i ​​xDrive Coupé regala alla vettura un profilo ancora più sportivo. L’effetto di blocco generato da un limite del motore elettrico compensazione della velocità tra la ruota posteriore interna ed esterna quando in curva, che consente di uscire dalle curve con un’accattivante verve dinamica.

Telaio: pacchetto completo perfetto per le massime prestazioni.

Il principio costruttivo e la messa a punto del telaio della BMW Serie 8 Coupé sono progettati per sfruttare il potenziale dinamico della sua tecnologia powertrain – e fare il miglior uso del concetto di fondo dell’auto per ottenere il massimo dalle performance sportive del veicolo. Peso ottimizzato, baricentro basso, distribuzione del carico sull’asse ben bilanciata, lunghezza del passo ideale e una pista larga, più una struttura rigida del corpo e proprietà aerodinamiche favorevoli forniscono i giusti ingredienti per questo scopo. Sono montati cerchi in lega leggera, standard e opzionali con pneumatici di dimensioni miste, il cui effetto di aumento della trazione è stato preso in considerazione nella messa a punto del telaio. Montanti di torsione sull’asse anteriore a doppio braccio oscillante ed un pannello di sicurezza montato sull’assale posteriore a cinque bracci ottimizza la rigidità. Le impostazioni di curvatura massimizzate su entrambi gli assi, nel frattempo, aumentano il potenziale di trasferimento di potenza in curva ad alta velocità.

L’equipaggiamento di serie per la nuova BMW Serie 8 Coupé include le Sospensioni M adattabili con ammortizzatori a controllo elettronico. Ciò consente che l’azione delle molle e degli ammortizzatori sia regolata con grande precisione in modo che il guidatore riceva solo il feedback necessario sulla superficie stradale. Anche lo sterzo attivo integrale è di serie; riduce il cerchio di svolta, aumenta l’agilità e fa cambiare corsia o svoltare ad angoli ad alte velocità con ancora più facilità. La funzione opzionale di stabilizzazione “active roll” per la nuova M850i BMW xDrive Coupé dota l’auto con caratteristiche di maneggevolezza ancora più sportive, in quanto rende la compensazione del rollio durante le manovre di guida ad alta velocità particolarmente rapida e precisa, migliorando così l’agilità e la stabilità durante l’entrata e l’uscita dagli angoli.

Il sistema ha l’ulteriore effetto di aumentare il comfort durante la guida nei rettilinei, contrastando attivamente le vibrazioni innescate dall’irregolarità della strada con i suoi servomotori elettronici.

Modello BMW M Performance, pacchetto M Sport e M Technic Sport.

Pacchetto con caratteristiche specifiche dell’equipaggiamento. Include anche le specifiche standard per la BMW M850i ​​xDrive Coupé, freni M Sport eccezionalmente potenti con ruote in lega leggera da 20 pollici con pneumatici ad alte prestazioni. Questo modello BMW M Performance è anche immediatamente riconoscibile dai ritocchi esterni esclusivi in Cerium Grey,

uno spoiler posteriore M e portelloni illuminati che recano il nome del modello. Questi sono completati dalle caratteristiche che fanno anch’esse parte del pacchetto M Sport disponibile per la nuova BMW 840d xDrive Coupé, inclusi i sedili multifunzione, il volante in pelle M e i rivestimenti interni in design a maglia di acciaio inossidabile. Il pacchetto M Sport comprende inoltre cerchi in lega leggera, freni M Sport e davanzali porta illuminati con logo M. Il pacchetto M Technic Sport è disponibile come ulteriore opzione per BMW 840d xDrive Coupe e aggiunge, tra le altre cose, la lega leggera M da 20 pollici, le ruote con pneumatici ad alte prestazioni, un sistema di frenata M Sport ancora più potente, il bloccaggio del differenziale a controllo elettronico, lo spoiler posteriore M e la rifinitura Shadow Line lucida BMW Individual estesa.

Ampia scelta di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Sono disponibili numerosi sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia per potenziare il comfort e la sicurezza della nuova BMW Serie 8 Coupé, in particolare. La line-up include i sistemi di controllo attivo della velocità con funzione Stop & Go, lo sterzo e l’assistente di controllo corsia, il Lane Change Warning e Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assistant con protezione anticollisione laterale e aiuto di evasione, BMW Night Vision, così come l’avvertimento del traffico Crossing. Oltre a fare manovra, il Parking Assistant assume il compito di controllare acceleratore e freni. Il sistema comprende anche l’assistente di inversione, che rende possibile invertire facilmente una distanza fino a 50 metri.

Il nuovo concetto di visualizzazione e controllo del sistema operativo BMW 7.0.

L’inclusione del concetto di visualizzazione e controllo del sistema operativo BMW 7.0 di serie sulla nuova BMW Serie 8 Coupé si assicura che il conducente sia fornito con delle giuste informazioni al momento giusto. Personalizzabile e display personalizzati possono essere richiamati sia nel quadro strumenti che nel Display di controllo da 10,25 pollici. Una struttura di menu piatta che è stata ottimizzata per il controllo tattile consente un rapido accesso a tutte le impostazioni e funzioni. Il contenuto basato sulle situazioni include la visualizzazione dell’accelerazione laterale durante l’alta velocità in curva. Per consentire l’interazione multimodale, il conducente può scegliere di utilizzare i pulsanti sul volante, il controller iDrive, il display touch, controllo vocale o controllo gestuale BMW. Il BMW Live Cockpit Professional è di serie e comprende un quadro strumenti completamente digitale con un Display da 12,3 pollici, al centro del quale, per esempio, può essere mostrata una sezione specifica della navigazione. Grazie al design coerente di grafica, forma un display armonioso insieme al Control Display. L’ulteriore Head-Up Display BMW perfezionato si può trovare anche nell’elenco delle apparecchiature standard e presenta un’area di proiezione più ampia, nuovo contenuto e grafica ottimizzata.

L’assistente per la mobilità personale di BMW Connected è disponibile per l’integrazione e la connettività tra il veicolo e dispositivi digitali. I SERVIZI DIGITALI disponibili per l’uso nella nuova BMW Serie 8 Coupé includono le avvertenze sui rischi ottenuti dall’interconnettività con altri veicoli BMW, “over-the-air” aggiornamento del software, integrazione di Microsoft Office 365 e Skype Business, così come la chiave digitale BMW, che consente ai clienti di sbloccare il veicolo e avviare il motore utilizzando uno smartphone.