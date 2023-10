Stella McCartney collezione donna primavera estate 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

La collezione Estate 2024 di Stella McCartney è uno studio su famiglia, libertà e fluidità – esplora le radici di Stella nella musica, il rapporto tra i suoi genitori e i loro armadi condivisi, e la cura per le altre creature e Madre Terra che le hanno trasmesso.

Giacche dal taglio sartoriale in microfantasia nera e pietra sono abbinate a camicie arricciate e body tempestati di diamanti. Cristalli privi di piombo decorano hot pants e gilet sopra iconici abiti su misura di Savile Row, mentre frange di diamanti sono sparse su ampi jeans in cotone organico.

Una storia di smoking è raccontata attraverso giacche dal taglio corto e corsetto, prima in un grafico bianco e nero e poi in morbida sartorialità in lurex dalle tinte blu minerale, pesca e tela color avorio. Pettorine compaiono su camicie in popeline di cotone organico e giacche in denim, con inserti coordinati a gilet.

Ispirandosi alla vita in tour di Paul e Linda McCartney, vecchie grafiche merch dei Wings sono reinterpretate su t-shirt in cotone organico. Appaiono sotto una giacca varsity con l’opera dell’artista Hajime Sorayama, con una capsule in edizione limitata in lancio a dicembre 2023. Look da palcoscenico sono reimmaginati in sartorialità metallizzata in broccato, accanto a gilet neri tempestati di cristalli abbinati a camicie in popeline arricciate.

La silhouette è focale, con forme a palloncino su abiti da sera, mini dress e bomber in raso di seta riciclato e velluti di viscosa eco-friendly. Simpatici pois appaiono ovunque, su long dress a portafoglio, mini dress asimmetrici e abiti con gonna a ruota in chiffon.

Perline e paillettes decorano bustier dress in raso di viscosa nude e mini dress in crepe di seta verde menta organica, oltre che gli scolli di maxi dress con spalle scoperte in taffetà nero. Le iconiche stampe floreali dipinte di Stella sbocciano su maxi dress drappeggiati in viscosa eco-friendly e mini dress asimmetrici.

Le proporzioni cambiano con giacche biker cropped e maxi in alternativa vegana alla pelle, accanto a trench oversize e attillati in tela di cotone verde oliva. I corsetti d’archivio di Stella informano i lacci su denim, hot pants e pantaloni in Alter Mat. Maglie leggere in maglia waffle e capi intimi di riferimento, con dettagli di stoffa e uncinetto delicato a mano. Abiti da sera senza spalline ritagliati da un corpino rivelatore in tulle con applicazioni floreali sono realizzati con tessuti deadstock, mentre tubini bianchi da flapper sono creati in seta organica da paracadute.

La collezione si conclude con ampi volant su long dress che giocano con la trasparenza e opacità dei pois in delicato giallo canarino, verde menta e nude in crepe di seta organica. Le versioni sera sono ritagliate da velluto di viscosa nero eco-friendly, che esplode in volumi a palloncino sulle maniche.