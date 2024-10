Non c’è settimana della moda a Parigi senza streetstyle. Passiamo in rassegna alcuni dei migliori look streetstyle visti alla sfilata di Louis Vuitton.

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo ADVERSUS

A Louis Vuitton è toccato l’onore di chiudere la Settimana della Moda di Parigi per la primavera estate 2025. Questa sfilata non solo ha fatto calare il sipario sulle sfilate di Parigi, ma ha anche concluso la maratona delle settimane della moda che da New York, passando per Londra, ci ha portati a Milano e infine a Parigi.

Louis Vuitton al Louvre

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo ADVERSUS

Louis Vuitton ha sfilato in un martedì sera inaspettatamente mite e soleggiato (1 ottobre) nella Cour Carrée, uno dei cortili principali del Louvre di Parigi. Come tutti gli altri fotografi presenti all’evento abbiamo faticato non poco a individuare ma soprattutto fotografare le influencer circondate dalla folla, annegate tra le orde di turisti e curiosi che rendevano molto complicato ritrarre le moltissime ospiti alla sfilata, prevista alle 18.30.

Louis Vuitton inverno 2024

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo Charlotte Mesman

Come di consueto, le influencer hanno indossato la collezione della stagione in corso (inverno 2024 2025). Questa collezione segna il 10° anniversario di Nicolas Ghesquière alla guida di Louis Vuitton. Lo stilista ha rivisitato i capi top della sua carriera, ma ha anche guardato al futuro.

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo Charlotte Mesman

Per esempio, le gonne che si alzano dal ginocchio in giù sono un cenno alla collezione primavera 2021, mentre gli abiti grafici argentati guardano al futuro. Un dettaglio ricorrente era la alta cintura di pelle indossata incrociata sul davanti. Un’altra linea guida era, ovviamente, la borsa LV che abbiamo visto passare in tutte le possibili interpretazioni.

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo Charlotte Mesman

Molto particolari gli abiti dalle linee grafiche e le stampe fotografiche delle classiche borse con il noto logo della maison. Le giacche ricamate con pietre colorate emanavano un lusso travolgente, così come gli abiti color oro. Un dettaglio divertente da segnalare è quello degli stivaletti colorati a contrasto – blu cobalto, giallo acido, verde menta, fucsia – sotto abiti e look moda in colori tenui.

I migliori look streetstyle alla sfilata di Louis Vuitton – Photo Charlotte Mesman

Le influencer presenti alla sfilata per l’estate 2025 si sono ispirate soprattutto agli abiti da sera dell’inverno 2024. Spicca l’abito asimmetrico blu scuro con piume indossato da Camila Coelho.

Date un’occhiata alle nostre foto street style e lasciatevi ispirare per il vostro nuovo look invernale.

Charlotte Mesman per ADVERSUS In collaborazione con MARGHERITA.NET