Modelle ‘fuori servizio’ alla sfilata di Stella McCartney per l’estate 2025

Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

Dopo una sfilata, è sempre emozionante sapere se sarà possibile fotografare le modelle. Non tutte le modelle sono disposte a fermarsi per una foto subito dopo la fine di uno show. Inoltre, le ‘vere’ top model spesso devono letteralmente volare verso la sfilata successiva. Escono alla velocità della luce, trovano il loro autista, indossano il casco e partono ad alta velocità. In moto.

Quando piove è ancora più difficile, come è successo alla sfilata di Stella McCartney a Parigi. Avevamo mantenuto l’asciutto per tutta la sfilata e naturalmente – come vedrete sempre – ha iniziato a piovere durante il finale, senza smettere.

Barbara Valente – Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

Nonostante il tempo bagnato, le modelle sono state comunque disposte a posare per un momento davanti alle nostre macchine fotografiche. Il fatto che il traguardo delle settimane della moda fosse in vista in quel lunedì mattina piovoso ha indubbiamente aiutato. C’era un’atmosfera allegra, come capita nel (pen)ultimo giorno di scuola. Abbiamo avvistato Sara Caballero, la grande favorita del momento. La modella cileno-spagnola ha sfilato per ben 35 show in questa stagione.

Karolina Spakowski – Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

Un’altra modella molto richiesta è Apolline Rocco Fohrer. Questa modella francese dai lunghi riccioli biondi e dagli occhi grigio-azzurri gioca in casa e le riesce facile. È uscita insieme a un’altra modella francese, Alix Bouthors. Alix è facilmente riconoscibile per i suoi ricci castani. Inoltre, indossa spesso grandi occhiali. Entrambe le ragazze sono molto richieste al momento.

Sara Caballero – Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

Un’altra modella di spicco è Sascha Rajasalu. Questa bellezza cool proveniente dall’estremo nord (Svezia ed Estonia) veste sempre in modo impeccabile con abiti eleganti e superfemminili, spesso anche con tacchi alti, a differenza delle sue colleghe che di solito vivono in jeans e scarpe da ginnastica o stivali. Sascha è una di quelle modelle che scappa sempre come una lepre. Questa volta aveva una scusa, perché anche una moto l’aspettava per accompagnarla velocemente alla prossima sfilata. Tuttavia, questa volta, appena prima che indossasse il casco da moto, siamo riusciti a farle almeno una foto.

Apolline Rocco Fohrer – Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

La modella olandese Yasmin Wijnaldum è molto popolare al momento, non solo sulle passerelle, ma anche tra il pubblico. Yasmin è uscita sorridente e, insieme a un’altra modella, ha dato vita a uno spettacolo completo di pose provocanti.

Alix Bouthors – Modelle alla sfilata Stella McCartney Estate 2025 – Photo ADVERSUS

Una modella che amiamo fotografare è Ella McCutcheon. Questa modella australiana, nonostante il suo atteggiamento modesto, ha sfilato per circa 27 show, il che la colloca in cima alla classifica mondiale. Anche l’americana Lulu Tenney ha fatto bene in questa stagione, così come la danese Mona Tougaard, che era la favorita assoluta della scorsa stagione.

ADVERSUS