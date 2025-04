Collezione Stella McCartney primavera-estate 2025

Stella McCartney presenta la sua sfilata Estate 2025 durante la Settimana della Moda di Parigi, guidata da un manifesto “Save What You Love” narrato da Helen Mirren

Stella McCartney collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Stella McCartney

Stella McCartney presenta la sua sfilata Estate 2025 durante la Settimana della Moda di Parigi, guidata da un manifesto “Save What You Love” narrato da Helen Mirren. Il suo potente messaggio è ispirato al libro “La fine della Terra” dell’autore e birdwatcher Jonathan Franzen. La sfilata è una celebrazione e un appello all’azione per gli uccelli, presentando una collezione realizzata senza danneggiare alcuna creatura.

La collezione Estate 2025 reimmagina i codici del potere, della sensualità e dello sport in tessuti tattili e tonalità morbide, punteggiate dai toni del rosso e del cielo. Al centro della scena c’è la Stella Ryder, la nuova icona vegana del marchio, con una forma curva che rispecchia la schiena di un cavallo, in omaggio all’animale preferito di Stella. Le modelle tengono in mano i giornali Stella Times, che informano sulla collezione e sulla visione pionieristica di Stella. Questa stagione, il prêt-à-porter è stato innovato con il 96% di materiali consapevoli; l’edizione più sostenibile del marchio fino ad oggi.

L’iconica sartoria Savile Row è presente nei neutri di Stella, attraverso giacche maschili dalle spalle forti e blazer femminili dalla linea lunga e sottile abbinati a pantaloni voluminosi con passanti per cintura oversize che sfociano in pieghe, culotte boxer e pantaloncini corti. La storia del gessato grigio e bianco comprende abiti audaci con linee pulite di raso e cristalli ricamati senza piombo, oltre a scolli a V e maglie sportive con spalle imbottite.

I drappeggi fluidi si vedono sui miniabiti e sugli abiti, sulla pelle vegana e sulle gonne che si ripiegano su se stesse, abbinate a capi di sartoria maschile. Le increspature si vedono sui bomber color crema e sugli abiti semitrasparenti, con le maniche tagliate che sembrano ali. Questo momento di trasparenza continua con chiffon di seta organica increspati e abiti asimmetrici annodati.

Gli abiti lunghi a colonna in maglia sfrangiata sono disponibili in nero, bianco e rosso. Gli abiti con tagli in pizzo e i body in seta si ispirano alla lingerie vintage. Camicie e chaps in denim di cotone organico brillano di cristalli senza piombo.

Gli uccelli spiccano il volo con stampe di colombe dipinte a mano in seta organica. I body in rete presentano due uccelli origami in seta sul busto. Le colombe sono intagliate in oro e argento riutilizzando rifiuti elettronici e medici, creati in collaborazione con 886 by The Royal Mint.

Le maglie a nuvola sono filate da un filo di nylon riciclato e riciclabile, rigenerato da bottiglie e tappi di plastica. La camicia in chiffon di seta organica, leggera come una piuma, presenta sottili strisce di raso. La pelle vegana traforata è presente nei capispalla, nelle culotte boxer, nei pantaloncini e nei pantaloni in nero e argilla.