Louis Vuitton  sfilata Uomo Primavera-Estate 2026

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

La collezione Uomo Primavera-Estate 2026 di Louis Vuitton illumina l’influenza del sartorialismo indiano moderno sul guardaroba contemporaneo globale, riflettendola nel dandismo che è al centro dello Studio Homme. Incorniciata da un dialogo scenografico con Studio Mumbai – i visionari dell’architettura che fondono tradizione indiana e modernità – la proposta è pervasa dagli ambienti sensoriali dell’India. Queste impressioni ispirano il Direttore Creativo Uomo Pharrell Williams a riflettere sulle molteplici sfaccettature del sartorialismo indiano odierno: tessuti, tagli, colori e artigianato condizionati da un legame con la città, la natura e la vitalità del sole. L’istinto espansivo di Louis Vuitton – maison del viaggio – attiva l’idea di una comunità globale unita dall’apprezzamento per il discernimento, il savoir-faire e lo spirito di esplorazione che sono alla base della maison.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Realizzata da Studio Mumbai, la scenografia è concepita come un gioco dell’oca in scala reale: il gioco indiano Snakes and Ladders (serpenti e scale), nato nel II secolo come mandala, sfida i giocatori a raggiungere il traguardo salendo scale ed evitando serpenti. Metafora della possibilità, il gioco riflette concetti di opportunità, responsabilità e crescita, in linea con la filosofia di Pharrell Williams in Louis Vuitton. Messa in scena con il Centre Pompidou come sfondo – il polo parigino dell’illuminazione culturale, ora chiuso per una ristrutturazione quinquennale – la scenografia è stata concepita dall’architetto Bijoy Jain di Studio Mumbai, la cui fusione tra tradizione e modernità indiana nasce da una profonda attenzione alla relazione tra uomo e natura. Il set è stato costruito in legno e dipinto a mano, trasformando pubblico e modelli in giocatori di un gigantesco Snakes and Ladders.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Nel calore del sole prende forma una nuova sensibilità del dandismo centrale allo Studio Homme. Capispalla e accessori evocano l’effetto del tempo e dell’uso, acquisendo un carattere tattile e vissuto espresso con eleganza disinvolta. Seta, pelle e lane pregiate sembrano scolorite dal sole; il cashmere mescolato a seta, lana di lama o vigogna è trattato per apparire grezzo. Le classiche fantasie a quadri del guardaroba del dandy si presentano in forme innovative, dal filato metallico al bouclé e ciniglia, fino a stampe su denim. Quadri leggeri animano capispalla e sportswear; le righe – emblema sia del pigiama sia dell’abito – caratterizzano abiti da lavoro e da performance, comparendo anche su accessori come pennellate grafiche.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Realizzata interamente in colori e tonalità di bianco, la collezione sostituisce le sfumature del guardaroba maschile tradizionale con le tavolozze ispirate ai paesaggi urbani e naturali dell’India. Un viola indaco, miscela tra blu navy e violetto, prende il posto del nero, mentre un beige chiaro diventa il nuovo cammello. La reazione naturale dei tessuti alle tinture dà origine a una palette organica. L’idea dei raggi del sole che scoloriscono i tessuti informa sfumature della stessa tinta, sbiadite come sbiancate dalla luce: dal borgogna e arancio fiammeggiante ai pastelli polverosi e ai bianchi antichizzati. Un denim marrone ispirato al colore dei chicchi di caffè è proposto come nuova alternativa al classico denim blu indaco: realizzato con una tecnica di tessitura e non tinto, così da lasciare affiorare i fili bianchi col tempo. Il denim è rifinito con dettagli dorati anticati e passanti in pelle VVN, in omaggio al savoir-faire della valigeria.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Per la prima volta, il motivo creato da Louis Vuitton per il film The Darjeeling Limited entra in collezione. Originariamente ideato per il film del 2007 – ambientato in India – e applicato su undici pezzi di valigeria, il pattern è un arazzo che raffigura flora e fauna da diversi continenti: ghepardi, elefanti, gazzelle, giraffe, rinoceronti, zebre e palme su una base di pelle semi-abbronzata. Appare su camicie e pantaloncini a righe, set in denim, completi sartoriali a quadri ed elementi in maglia, come fil coupé su abiti e camicie, e come ricamo a mano su un cappotto in cashmere e una sovracamicia. Adorna anche accessori in pelle vegetale semi-abbronzata, completi di numeri da viaggio bianchi (proprio come nel film) e con logo L.V.M. – Louis Vuitton Malletier – al posto delle iniziali dei personaggi.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Particolarmente rilevante per l’ambiente metropolitano indiano è il rapporto spontaneo con l’abito sartoriale, che ispira la silhouette dandy della collezione. Tagli morbidi e rilassati conferiscono un’eleganza vissuta, enfatizzata dal modo in cui gli abiti vengono indossati. Giacche, gilet, camicie, pantaloni o shorts – anche in materiali ultraleggeri – sono sovrapposti con naturalezza e con accostamenti spontanei di motivi e tessuti, creando un approccio intuitivo alla raffinatezza.

LOUIS VUITTON MEN’S SPRING-SUMMER 2026 SHOW © Louis Vuitton – All rights reserved

Ispirazioni glamping (glamour + camping) attraversano lo Studio Homme come esempio di elevazione dell’abbigliamento quotidiano. Vicina all’Himalaya, l’India ha una cultura dell’alpinismo profondamente legata alla natura e allo sport. In omaggio a ciò, capi e accessori da trekking si inseriscono nella silhouette: giacche shell, blouson simili al pile e scarponi da montagna sono resi in versione “dandy” attraverso motivi d’archivio e decorazioni opulente.

La collezione è caratterizzata da una morbidezza tipica del lavoro di Pharrell Williams per Louis Vuitton. Questo si esprime nelle iconiche borse Speedy P9 e nelle sneaker LV BUTTERSOFT – realizzate in pelle ultra morbida – che tornano in versione LV x The Darjeeling Limited. La sensibilità prosegue in pellami pregiati ed esotici, tra cui la nuova linea di borse Louis Vuitton Malletier e giacche flight e blouson raffinatissime. Nei tessuti, tagli rilassati e stoffe sottilissime rafforzano la sensazione, mentre capi trompe-l’œil imitano materiali grezzi pur essendo realizzati nei tessuti più raffinati, invitando al tatto ravvicinato.

I capi outdoor e sportivi, propri del guardaroba quotidiano, sono esaltati attraverso il savoir-faire di Louis Vuitton. Cappucci incrostati di pietre, colletti ricamati a mano in pizzo, maglie ricamate tridimensionalmente con microperline. Bordature e tasche di blazer, bande laterali di pantaloni e dettagli di polo sono decorati con perline. Come gioielli indossabili, tute a quadri sono interamente tessute in filato metallico.

La segnaletica urbana indiana ispira righe e grafiche testuali in tutta la collezione. Ispirandosi ai cartelli dipinti a mano delle città assolate, un logo in lettere scolorite e sbeccate – originariamente dipinto a mano sul tetto del 2 rue du Pont Neuf – recita “Louis Vuitton Malletier Paris 75001 Since 1854”. Sui capi, compare stampato sul retro di un impermeabile reversibile e ricamato a mano su completi sartoriali. Le righe ispirate ai bauli d’archivio appaiono dipinte a mano in stile consumato dal viaggio, decorando Speedy P9, cinture in coccodrillo e il Monogram Stamp stagionale.

Le borse sono pervase dal segno del tempo. I modelli LV x The Darjeeling Limited presentano il motivo iconico impresso o serigrafato su pelle vegetale semi-abbronzata e canvas Damier, o ricamato su denim e canvas. Le borse Louis Vuitton Malletier sono in vitello liscio invecchiato e includono la nuova Needle bag e il ritorno della Nil in nuove misure. Le Monogram Pigment hanno canvas dai colori slavati, mentre le Deep Dye sono in denim tinto a immersione. I packaging bags, in colori pieni o Damier con pelle di magazzino invenduta, includono la nuova Takeaway messenger. I bauli compaiono in acrilico viola o in pelle incrostata di pietre e perle, ispirati a quelli antichi di Gaston-Louis Vuitton.

Le borse più esclusive sono veri capolavori artigianali: Speedy P9 con righe dipinte, ricami Monogram in blu, ocra, viola, e in filo d’oro. Disponibile anche in pelle di struzzo scolorita, in coccodrillo verde con finitura Sahara, in stampe foulard con elementi Monogram tridimensionali e in tessuto tipo tappeto con ricami di animali. La Nil M debutta in struzzo effetto seta, la Steamer Workwear in coccodrillo blu intenso e la Mini Shopper in coccodrillo finitura Sahara con pietre preziose. Un set di scacchi in marmo e pietre dure, con pezzi in metallo e madreperla. Marsupi e bauli indossabili decorati con gemme e perle.

Le scarpe sembrano portare i segni del tempo. Le LV Jazz, silhouette ultra sottile e senza piede destro o sinistro, sono proposte in versioni stringate o mocassino, in pelle, suede o struzzo, in colori pastello, oro, marrone e nero. Le LV Tilted, skate shoe in suede con suola Damier in rilievo, evolvono in nuove tonalità e con gemme. Le LV Flip, ciabatte voluminose, sono in pelle scura, suede pastello, coccodrillo tan, blu e bianco. Le LV Bubble si presentano come derby con pietre o stivaletti da hiking. Gli stivaletti LV Yeti sono in suede dorato e marrone. Il motivo LV x The Darjeeling Limited compare su sneaker LV BUTTERSOFT, scarponi Remix e mocassini LV Jazz.

Gli accessori riprendono i motivi stagionali: berretti in Monogram effetto rovinato, ciniglia a righe, bouclé come dipinti a mano. Cappellini scoloriti o strappati. Calzini a coste con cristalli, calzettoni da hiking in pizzo Monogram. Foulard in seta con motivi ispirati a Snakes and Ladders, Damier a scacchiera, scenari parigini. Bandane in cashmere e seta, cravatte a righe stile cricket, cinture reversibili in pelle e metallo invecchiato. La fibbia LV Frog evoca le chiusure “a rana” dei bauli. Cinture a catena ornate da pietre semipreziose.

Bracciali con onice nero, howlite, ametista e occhio di tigre. Bracciali e cavigliere in metallo dorato invecchiato, perline coniche e microperle richiamate anche negli anelli. Collane e bracciali in argento con elementi logo e Monogram sono arricchiti da incisioni guilloché per un effetto decorativo.

La collezione presenta infine la linea LV Heritage, ispirata ai temi di tempo e viaggio. Gli occhiali da sole hanno angoli in metallo ispirati ai bauli della Maison, con frontali senza montatura per una leggerezza visiva. Montature da pilota, rettangolari e a mascherina in colori sbiaditi dal sole. Le versioni in metallo hanno aste scolpite tridimensionalmente.