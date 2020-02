Kristina, ADVERSUS Featured Model

Con Kristina, la modella che vi presentiamo oggi, il “clic” è stato istantaneo e non avrebbe potuto essere migliore. Kristina è canadese, ma come la maggior parte delle modelle…

Puoi immediatamente sentire il “clic” con una modella non appena la incontri. È solo questione di un secondo e capisci immediatamente chi hai davanti e davanti alla tua macchina fotografica. Con Kristina, la modella che vi presentiamo oggi, il “clic” è stato istantaneo e non avrebbe potuto essere migliore.

Kristina è canadese, ma come la maggior parte delle modelle è una “globetrotter”. Abbiamo incontrato Kristina – e abbiamo girato le foto e i video che potete vedere in questa pagina a Milano dove attualmente vive e lavora. Un ottimo servizio fotografico, una bella mattinata trascorsa insieme e chissà, altri scatti in futuro… Godetevi il video e le foto di Kristina e non dimenticate di leggere la sua intervista qui sotto. Alessio

Kristina è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

Quanti anni hai? 21

Quanti anni avevi quando hai iniziato a fare la modella e come hai iniziato? Come sono andate le cose?

Inizialmente sono stata scoperta quando avevo 12 anni, ad un evento sportivo con la mia famiglia. I proprietari di un’agenzia di modelle si sono avvicinati a me e mia madre al chiosco degli snacks e mi hanno chiesto se avevo mai pensato di fare la modella. Da bambina ho sempre sognato di essere una modella alle sfilate, quindi ero veramente entusiasta. Ho iniziato a prendere la il lavoro di modella davvero sul serio quando ho firmato con Déjà Vu Model Management nella mia città di origine e non ho mai guardato indietro!

In quali paesi hai vissuto / lavorato finora e quali sono i tuoi progetti per il futuro, dove prevedi di viaggiare / lavorare dopo Milano?

Ho lavorato / vissuto a Tokyo, in Giappone e a Milano. Il mio progetto è di tornare nella mia città natale e di insegnare alle giovani aspiranti modelle il lavoro di modella. Voglio educare le modelle al meglio delle mie capacità mentre iniziano il prossimo capitolo dei loro sogni.

Kristina e la moda. Sei una appassionata di moda? Marchi di moda preferiti?

Grande appassionato di moda, il mio piacere colpevole sono le scarpe.

Quale è il tuo stile personale? Come ti vesti nel tempo libero? E nei giorni di casting?

Il mio stile personale cambia quasi ogni giorno. A volte mi piace stare comoda e andare in giro con pantaloni e scarpe da ginnastica, ma posso anche scegliere di indossare un abito e tacchi a spillo il giorno successivo. Il mio tipico outfit da casting sono i jeans skinny neri con un body nero di qualche tipo e ovviamente la classica scarpa decolleté nera (il nero passerà di moda).

La cosa più bella del fatto di essere una modella?

La cosa migliore di essere una modella è la crescita che ottieni come persona. Hai la straordinaria capacità di uscire dalla tua zona di comfort e scoprire come vuoi crescere personalmente. Incontrare nuove persone ogni giorno provenienti da tutti gli angoli della terra è una tale benedizione che a volte diamo troppo per scontata.

E la cosa peggiore di essere una modella? :-)

La parte peggiore di essere una modella per me sarebbe il fatto di stare lontano dalla mia famiglia e dai miei amici a casa. Tieni sempre quelle persone speciali vicino al tuo cuore, non importa dove viaggi anche tu, ma è sempre bello tornare a casa e stare con loro.

Ringraziamo Olympia Model Management a Milano. Sito web http://www.olympiamodel.com e instagram @olympiamodel

