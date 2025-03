Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

In passerella sfilano le nuove collezioni per l’autunno inverno 2025-2026. Uno dei momenti clou della Milano Fashion Week è stata senza dubbio la sfilata di Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana sfilano da anni nell’ex cinema Metropol degli anni ’40 in Viale Piave a Milano. Di fronte all’edificio, completamente ristrutturato, si trova un ampio viale alberato con rotaie del tram. Ogni volta che la maison sfila, migliaia di fan GenZ si radunano lungo i binari del tram che si affacciano sull’ex cinema, nella speranza di intravedere i VIP. Basta ascoltare i loro applausi per sapere che è arrivata un’altra celebrità.

Sfilata Dolce & Gabbana Autunno Inverno 2025 2026

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Non sarà sfuggito a Domenico (Dolce) e Stefano (Gabbana) che i loro show hanno sempre richiamato una enorme massa di fashion addicted e fan, tanto da paralizzare tutto il traffico della zona. Per la loro sfilata della scorsa settimana hanno avuto l’idea di sfilare non solo nell’ex cinema, ma hanno anche ampliato la passerella all’esterno in modo che migliaia di fan potessero godersi lo show. Una iniziativa (quasi) unica nel mondo della moda.

Su impalcature metalliche, sotto i platani ancora spogli di Viale Piave, le top model del momento hanno sfilato con l’ultima collezione invernale. Ma non è tutto.

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Moda di alta gamma con un tocco di street style

Con questa nuova collezione, Dolce & Gabbana si rivolgono ancora di più ai loro fedeli fan della Generazione Z. La casa di moda nota per il suo sexy stile “siciliano” ha ideato una collezione super cool e giovane, adatta in pieno alla Generazione Z.

Ragazze fantastiche

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Nel comunicato stampa di Dolce & Gabbana la collezione viene spiegata in maniera molto chiara:

COOL GIRLS: una ragazza che ha un suo stile personale, fresco e giovane, cool.

Il focus non è più sul singolo capo, ma sul vestirsi, l’approccio allo styling: ci si vuole concentrare sulla creazione dell’outfit e non sul singolo item.

È uno stile personale e spontaneo: il guardaroba delle modelle di punta, delle ragazze cool, che mixano a proprio piacimento e con naturalezza pezzi diversi, provenienti da vari mondi – giacche e capi con vestibilità over maschile, ma anche lingerie e sottovesti.

Sono presenti i punti saldi del DNA Dolce&Gabbana (la lingerie, le sottovesti, i cargo, la stampa leo, il denim), ma presentati in veste contemporanea.

Tanti capi si ispirano al guardaroba maschile pur rimanendo una collezione molto sensuale.

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Per quanto ci riguarda…

Le cool girls di Dolce & Gabbana. Moda di lusso con un tocco di street style – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Per quanto ci riguarda, indosseremmo subito questi abiti! Super cool sono gli stivali alti e l’abbinamento di pantaloni cool con top lingerie. Parka e giacche di pelle sopra mini abiti. Calzini super alti negli stivali. Non abbiamo bisogno di dirvi nulla. Date un’occhiata alle foto e lasciatevi ispirare.

Charlotte Mesman per ADVERSUS