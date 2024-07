Bianca Saunders Uomo Primavera Estate 2025

Bianca Saunders Uomo Estate 2025 – Photo courtesy of Bianca Saunders

La collezione Primavera Estate 2025 di Bianca Saunders, “The Hotel” è caratterizzata da un’opulenza raffinata e da un’artigianalità vibrante, che sovverte la sartoria classica con silhouette e stampe uniche. Tra i pezzi di rilievo figurano una giacca da sera in lana-cotone con uno stretto rever a scialle, una camicia button-down in cotone-twill con abbottonatura nascosta e stampa di una cornucopia in plastica, e una giacca in misto lana con spalla rimpicciolita e soffietti sulla schiena.

Gli omaggi all’eredità di Saunders sono evidenti in tutta la collezione, come la tuta da ginnastica in pile con paillettes che ricorda il cielo notturno giamaicano e la camicia a pieghe e la gonna di media lunghezza, che ricordano l’uniforme delle studentesse giamaicane. La collezione comprende anche borse in vinile con cinghie in pelle e canottiere oversize in jersey con scollo a Y e slogan kitsch.

Continuando la loro collaborazione dalla scorsa stagione, Bianca Saunders utilizza tessuti responsabili della piattaforma Nona Source, sostenuta da LVMH, per creare la collezione. La collezione presenta anche una collaborazione con l’Associazione Portoghese di Calzature e Pelletteria, prodotta da Valuni, che comprende sei modelli che vanno dagli stivali di media lunghezza in pelle alle slip-on in maglia dalla punta quadrata.

Nel complesso, la collezione “The Hotel” di Bianca Saunders è una rappresentazione stimolante e visivamente sorprendente delle sue capacità di costruire un mondo e della sua dedizione alla reimmaginazione dell’abbigliamento maschile.