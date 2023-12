Oroscopo del mese di gennaio 2024

Oroscopo del mese

Ariete

L’anno nuovo inizia bene per voi e vi vede partire fin dal primo mese pieni di idee nuove e rinnovata energia. Certamente l’anno che sta per iniziare può costituire il trampolino di lancio ideale per chi ora avesse intenzione di far decollare ambiziosi progetti sia per la vita privata sia per quella professionale. E noto che chi ben inizia è a metà dell’opera, per cui carissimi focosi nativi forza e coraggio non saranno certo le parole a mancarvi e nemmeno quel pizzico di faccia tosta che combinato alla fortuna può trasformare in successo ogni iniziativa. Se dal settore lavorativo possono giungere parecchie occasioni propizie e aprirsi opportunità per alleanze interessanti, i guai insiti nel mese di gennaio arriveranno proprio nella vita affettiva sentimentale. Dovrete giostrarvi con il dispettoso influsso si alcuni pianeti poco ‘affidabili’. Possono nascere incomprensioni e competizioni difficili da gestire. Inutile dire quindi che se davvero ci tenete al partner è indispensabile abbassare la guardia e cercare in ogni circostanza il compromesso onorevole. Vita eccitante per i single.

Toro

Vi affacciate al nuovo anno pieni di energia e ancora più consapevoli delle vostre grandi potenzialità. Certamente l’anno appena trascorso vi ha portato a raggiungere importanti obbiettivi e ora siete più che mai determinati a consolidare i risultati raggiunti. Purtroppo però questo primo mese vi troverà avversati da qualche piccolo ostacolo imprevisto. Il consiglio delle stelle quindi per voi è cercare di rallentare le pressioni in campo professionale evitando, per il momento, di sollecitare risposte o conclusioni che potrebbero subire ritardi. I nativi di Aprile potranno rimediare a eventuali errori di comportamento che potrebbero nel mese precedente aver sollevato le rimostranze di un furioso partner. Ben diversa musica si suona per i nati della seconda decade del segno che potranno trovarsi a fronteggiare discussioni e litigi di ogni genere. Per tutti però un valido aiuto giungerà dai pianeti amici. Sarà un mese molto particolare che vedrà finalmente il risveglio della vostra tradizionale calda passionalità, e vi aiuterà a sanare ogni controversia tra le lenzuola. Inizio di un periodo molto eccitante.

Gemelli

Caricati a mille, vi affaccerete al nuovo anno con la ferma determinazione di arrivare in cima alla vetta, qualunque sia la situazione che più vi sta a cuore. Molte le opportunità che si presenteranno sotto un cielo tanto generoso, soprattutto per creare o fomentare la complicità di coppia. Avete bisogno di sentirvi compresi, accettati e supportati e certamente il partner non vi farà mancare nessuno di queste bei sentimenti. Ovviamente però, volatili nativi, dovrete impegnarvi seriamente e mantenere le promesse fatte. La famiglia costituirà il palcoscenico ideale su cui sperimentare e progettare iniziative fantasiose e originali da mettere in campo per migliorare la vostra posizione professionale. Per intenderci: raccontate a chi vi vuole bene ciò che avete in animo di raggiungere e accettate gli eventuali consigli o le intelligenti critiche. Proprio il lavoro ora vi vuole combattivi e promotori d’iniziative intelligenti. Si prospettano novità interessanti che potrebbero portarvi a viaggi o spostamenti piuttosto impegnativi e continui. Per i nativi più giovani si presenteranno occasioni da cogliere al volo, anche se non porteranno per ora a un impiego fisso, saranno utili per la propria crescita.

Cancro

Se riuscirete a tenere sotto controllo la proverbiale emotività, certo riuscirete a giungere alla fine del mese con il carniere ricco. Forse le prime schermaglie d’inizio anno interesseranno da vicino la vita sentimentale che potrebbe trovarvi incerti o poco gratificati. Questo sarà comunque un anno illuminato da subito. Avete tutte le possibilità per concretizzare il rapporto affettivo che vi coinvolge, ma fin dalle prime battute dovete addestrarvi ad assumere un ruolo primario e ad aiutare il partner a sopportare il peso della quotidianità. In altre parole, basta con i capricci o le ripicche infantili, carissimi dolci e vulnerabili nativi, ora siete maturi per vivere più consapevolmente la vostra esistenza e l’universo amico continua a inviarvi messaggi chiari di evoluzione e cambiamento radicale. La vita professionale vi porrà davanti a scelte impreviste ma da operare senza eccessivi tentennamenti. Nulla sarà più uguale ora, soprattutto i rapporti con colleghi e superiori saranno destinati a un mutamento radicale che potrebbe spingere qualcuno di voi a chiudere con un lavoro ormai insoddisfacente.

Leone

I primi giorni del nuovo anno vi vedranno protetti dai pianeti amici, che potrebbero mettervi in parte al riparo da qualche imprevisto problema che fomenterà motivi di contrasto nella vita sentimentale. Il partner avvertirà una vena polemica nei vostri atteggiamenti e voi farete ben poco per fargli cambiare idea. Quindi, se subirete attacchi, non saranno ingiustificati e il surplus d’energie, concessovi dal “rosso pianeta”, accenderà la miccia d’infuocate discussioni e ripicche. Le relazioni, già da qualche tempo in crisi, saranno a rischio. Negli altri casi, basterà poco per riportare pace. In ogni caso, fate attenzione a non lasciarvi trascinare dall’insoddisfazione, perché ora rischierete d’ingigantire i difetti di chi vive con voi e mettere in discussione un ménage, rodato e collaudato. Privi di particolari tensioni saranno, invece, gli aspetti pratici della vita, a cominciare dalla professione, avviata su percorsi prestigiosi. I momenti difficili in amore non vi distoglieranno dagli impegni di lavoro. Gli obiettivi invitanti, che avete iniziato nell’ultima fetta dell’anno appena trascorso, assumeranno fisionomie precise. Procederete senza tentennamenti e la “guida” di chi dimostrerà troppo incerto, per nutrire la vostra stessa fiducia.

Vergine

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” e per voi l’anno si apre con alleati che vi metteranno al riparo da insidie inaspettate. Se vivete una relazione importante ora sarete pronti ad affrontare eventuali chiarimenti che mettano finalmente fine agli ultimi scontri avuti con il partner. Siete dei personaggi solidi e concreti, ma troppo spesso la mancanza di romanticismo e il pragmatismo possono provocare in chi vi ama incertezze e dubbi. Potrebbero essere sorti malintesi anche con certi parenti impiccioni. Se però, avete qualche peccatuccio inconfessato sulla coscienza, fate uno sforzo in più e aprite il cuore chiedendo scusa con sincerità, negare ancora sarebbe pericoloso. Un amico potrebbe suggerirvi le modalità migliori per riportare la perfetta armonia anche in famiglia. Diversamente se l’orgoglio v’impedisce di gettare un ponte tra voi e la persona amata, preparatevi a subire pesanti conseguenze: non potrete dare per scontato nulla e nessuno. Il nuovo anno si aprirà sotto l’ottica d’importanti prospettive, anche se i tempi non saranno ancora maturi per iniziative azzardate. Siate più diplomatici con i colleghi e meno dispotici con i collaboratori.

Bilancia

Partite avvantaggiati rispetto ad altri “figli dello zodiaco”. I primi giorni si presentano entusiasmanti. Se avete delle decisioni da prendere, fatelo in queste giornate, sia riguardino il lavoro, sia riguardino l’amore. Dalla seconda settimana, i pianeti veloci cominceranno a porre vincoli obbliganti alle vostre giornate, imponendo rinunce alle piacevolezze, che amate concedervi nel tempo libero. Chi vi ama, o i vostri cari, vi prepareranno una bella sorpresa, con cui iniziare il nuovo anno in maniera originale e prestigiosa. Forse, c’era qualche “peccatuccio” da farsi perdonare, ma voi ne approfitterete con piacere. Sulla scia dei bei momenti passati insieme, troverete la linfa necessaria per sostenere i momenti meno entusiasmanti della vita a due. Sarete al centro dell’attenzione nell’ambiente di lavoro, grazie a quanto avete proposto nelle scorse settimane e che ha ormai ottenuto il pieno credito. La conseguenza che potreste trovarvi avvinghiati in giornate impegnative, anche perché non potrete contare su tutta la collaborazione, che pensavate di avere.

Scorpione

Che inizio d’anno esplosivo, proprio degno di personaggi arditi, coraggiosi e misteriosamente affascinanti come voi! Vi sentirete più comunicativi e ciarlieri del solito e il partner sarà felice di sentirvi fare tanti buoni propositi per il nuovo anno. Certamente di motivi per essere costretti a parlare, chiedere scusa o rimediare certi errori, ne avrete parecchi, per colpa di quel gusto per la polemica che certo non vi difetta. Quindi alternerete giornate di tenerezza, dolcezza e comprensione, ad altre di nervosismo, irrequietezza e dispotismo davvero insopportabili. Nasceranno contrasti in famiglia, verso la parte centrale del periodo e in modo particolare se qualcuno dovesse azzardarsi a criticare certe vostre scelte spericolate. Insomma un ottovolante di emozioni altalenanti tra inferno e paradiso, del resto dove è la novità? Chi vi ama o vi conosce bene, sa che con voi non si può mai abbassare la guardia! Anche al lavoro collaboratori e colleghi faranno bene a non scherzare con il fuoco e a evitare di contrastare il vostro cammino destinato a profondi cambiamenti e sicuri successi. Saturno vi tiene una mano sulla testa e vi evita svarioni.

Sagittario

Inizierete l’anno sotto gli auspici migliori, avrete modo di fare sfoggio di oratoria condita di simpatia e ironia, armi vincenti per conquistare il cuore di chi vi ascolta. Tutto bene con l’eccezione dei nati di Novembre. Saranno loro a subire i contraccolpi delle leggerezze con cui hanno trattato i sentimenti altrui. Ora non sarà più tempo per scherzi o lazzi, dovranno fare sul serio, se sono innamorati. Il partner per quanto affascinato e rallegrato dal vostro entusiasmo vuole iniziare l’anno con basi concrete per il futuro e ve lo dirà chiaramente. Possibili rotture se non ci fosse spazio per scelte definitive. Chi nel recente passato ha vissuto tensioni e incomprensioni nel rapporto, ora cerchi le parole adatte per riportare pace e accordo. Se siete sentimentalmente liberi, dichiarate i vostri sentimenti a chi v’interessa, tutto concorrerà a rendervi irresistibili. Con la mentalità vincente, con cui affronterete ogni impegno beneficerete di varie occasioni fortunate al lavoro. In parte, saranno frutto del precedente impegno e in parte un vero “regalo del cielo”! Fatevi trovare pronti: molte attività, che inizierete in queste settimane, vi accompagneranno nei prossimi mesi, garantendovi risultati e guadagni.

Capricorno

L’inizio d’anno vi vedrà pimpanti, ottimisti e desiderosi di “mordere la vita”. Il partner sarà sorpreso di questi atteggiamenti inusuali e troverà mille accorgimenti per dimostrarvi quanto gradisce il cambiamento. Solo i più ostinati tormentati da ricordi, allontanino il pensiero di chi se n’è andato facendo capire di stare meglio. Siete alle soglie di un periodo clou e starà a voi trasformarlo in decisivo per la vita privata. Le coppie neo nate cerchino la migliore intesa e il compromesso necessari per trasformare l’attraente ma fugace passione, in un rapporto maturo. I pianeti amici promettono nuovi obiettivi, ora realizzabili. Spetterà a voi togliere dal cassetto i sogni più impensabili o battere nuove strade di successo. Per non compromettere un lavoro che nel prossimo futuro vi riserverà gratificanti soddisfazioni, moderate l’impazienza, evitando di ostinarvi su prese di posizione schematiche e inadatte alle circostanze. Sicuramente, molti potrebbero avvertire pesante la vicinanza di colleghi pettegoli o arrivisti, ma sarebbe controproducente suscitare antagonismi o antipatie. Cambiamenti sostanziali e promozioni sono già nell’aria, al momento si tratterà di mordersi la lingua, ascoltare e tenersi pronti per nuovi balzi in avanti.

Acquario

Le posizioni astrali con cui aprirete il nuovo anno suggeriranno attenzione. Se da un lato potrete contare su un probabile appagamento di sensi e pensieri, dall’altro vi verrà ricordata la necessità di non sottrarvi ai doveri e di non giocare con i sentimenti di chi ha investito su di voi, a meno che non abbiate compreso che per voi si trattava di banale infatuazione. In questo caso, parlate chiaro, ma senza ferire la sensibilità altrui. Nei rapporti stabili, sarà il momento di valutare nuove scelte di natura economica necessarie per apportare cambiamenti soddisfacenti nella vita famigliare. Vita facile e colorata di passione per gli spericolati single a caccia d’emozioni. Rinfrancati dal felice transito dei pianeti veloci affronterete la vita professionale con maggiore determinazione e la certezza di voler raggiungere ogni obiettivo. Grandi novità in arrivo! Qualcuno avrà la possibilità di iniziare un’esperienza innovativa, se cullerà questa aspirazione. I pianeti amici suggeriranno di tenere in considerazione le relazioni e di vagliare le informazioni, che per svariate vie giungeranno alle vostre orecchie. Rapporti sereni con colleghi e superiori.

Pesci

Come si dice:” il buon giorno si vede dal mattino” e voi fin dalle prime battute dell’anno capirete che si volta pagina, che ora ci saranno tutte le premesse e le possibilità di fare sul serio, di prendere in mano le redini della propria esistenza. Vi sentirete forti e responsabili, abilissimi giocolieri di parole che riusciranno a dissipare tutte le nebbie che potrebbero oscurare la vostra vita affettiva. Se sarete in coppia vivrete e farete vivere un mese fantastico al partner che potrà contare come il solito sulla vostra dolcezza e fantasia e una volta tanto anche su una concreta condivisione del peso della quotidianità. Chi invece fosse reduce da passate delusioni o da interruzioni del rapporto, ora non avrà tanto desiderio o bisogno di buttarsi alla cieca ricerca di nuove schiavitù, ma preferirà esaminare con perizia chirurgica chiunque conosca e avvicini, per essere certo di trovare finalmente la persona giusta con cui proseguire il cammino della vita. Questo davvero si chiama essere maturi e bene faranno! La vita professionale probabilmente presenterà ancora qualche zona d’ombra e sarà indispensabile mantenere alto il livello del controllo soprattutto delle proprie reazioni emotive.

In collaborazione con MARGHERITA.NET