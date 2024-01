Curioso delle nuove tendenze moda per il 2024? Cominciamo con le tendenze pantaloni per il 2024, inclusi i jeans. Iniziamo subito!

Queste le tendenze pantaloni più importanti nella moda uomo per il 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Un nuovo anno significa nuove tendenze moda. Le tendenze moda uomo per la primavera/estate 2024 propongono un quadro variegato. Da un lato, il trend della quiet luxury è ancora in voga. In altre parole, i look classici composti da capi senza tempo realizzati con materiali di alta qualità rimangono un must. Dall’altro lato, i designer hanno dato sfogo alla loro fantasia e non si sono tirati indietro nel conferire alle loro creazioni un tocco leggermente più morbido e quasi femminile. Questo, in breve, riguarda la nuova moda in generale. Ma ora parliamo nello specifico delle tendenze per quanto riguarda i pantaloni per il 2024. Iniziamo subito.

Queste le tendenze pantaloni più importanti nella moda uomo per il 2024 – Photo courtesy of J.W. Anderson

Innanzitutto, i pantaloni oversize rilassati delle stagioni passate rimangono una tendenza. Puoi indossarli tranquillamente anche quest’anno.

Lo stesso vale per i pantaloni cargo. L’abbigliamento da lavoro è ancora una tendenza importante, quindi continueremo a vedere quei pantaloni con tasche applicate e cuciture rinforzate.

Queste le tendenze pantaloni più importanti nella moda uomo per il 2024 – Photo courtesy of Dior

Pantaloni di pelle. Un’altra tendenza sono i pantaloni di pelle. Anche questo non è una novità, ma c’è un cambiamento nell’accento. I pantaloni di pelle nera sono ancora molto di moda, ma la novità è rappresentata dalla pelle marrone scura. Sotto a un pantalone cool, ad esempio come visto da J.W. Anderson, puoi tranquillamente indossare una scarpa in maglia :-)

Anche i pantaloni da jogging fanno parte delle tendenze dei pantaloni per il 2024, persino pantaloni da jogging in pelle!

In generale, i pantaloni sono ancora così lunghi da coprire le scarpe, ma ad esempio, una casa di moda come Dior, propone anche pantaloni corti che lasciano libera la caviglia.

Tendenze pantaloni uomo 2024

Queste le tendenze pantaloni più importanti nella moda uomo per il 2024 – Photo courtesy of Dsquared2

Per quanto riguarda i jeans, ci sono diverse opzioni. Il noto brand Dsquared2 sta puntando sulla sensualità. I jeans sono più aderenti e presentano dettagli e aperture appariscenti. A proposito, i sandali infradito torneranno di moda, alla grande, l’estate prossima!

Al contrario, da Prada abbiamo visto jeans dritti classici abbinati a camicie bianche e gilet da lavoro con tasche applicate di vario genere (i gilet sono diventati subito virali).

Inoltre, sulle passerelle per il 2024 abbiamo visto incredibilmente molti bermuda e pantaloni corti ampi. Se possibile, gli uomini metteranno in mostra le gambe quest’anno.

Queste le tendenze pantaloni più importanti nella moda uomo per il 2024 – Photo courtesy of Prada

Buono a sapersi: il gessato sarà molto popolare l’anno prossimo.

Charlotte Mesman per ADVERSUS