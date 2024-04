Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di maggio 2024. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Anche durante questo mese godrete degli eccellenti aiuti delle stelle amiche che saranno nel vostro segno per quasi tutto il periodo. Ciò che potrebbe a tratti latitare sarà ancora l’energia un po’ ballerina che potrebbe farvi avvertire strani momenti di stanchezza o cali d’attenzione. In ogni caso li vivrete come un invito a dedicarvi ad attività più piacevoli e rilassanti, da soli, o meglio ancora, in compagnia del partner. Chi ha recentemente interrotto una relazione, potrebbe conoscere improvvisi momenti di malinconia, ripensando ai bei tempi passati e avvertire la voglia di ritentare. Le stelle amiche nel segno sono, però, un invito a guardare avanti e a valorizzare i rapporti presenti e aprirsi a quelli futuri. Le stelle alleate parlano di comunicatività e di armonia, eccellenti qualità per approcciarsi agli altri e vi aiuteranno a concludere molti progetti e trattative professionali, che vi tengono il fiato sospeso. E’ possibile che non possiate a termine tutto nei tempi previsti, non solo per il perdurare della quadratura delle stelle, che adesso interessa soprattutto i nativi della terza decade, ma ancora per il lungo transito delle stelle nel vostro settimo settore, portate pazienza, tra un po’ tutto migliorerà.

TORO

Le stelle amiche per quasi tutto il mese viaggiano alle spalle del vostro Sole rendendovi sognatori e romantici, mentre le stelle nel segno vi aiutano a esprimere i vostri sentimenti. Ora suonano le campane del big-ben per quanti fossero indecisi su che indirizzo dare alla propria storia d’amore. Di tempo per valutare qualità e difetti di chi vi ama, ne avete avuto a sufficienza ora difettano le scuse dietro cui nascondete la paura del salto! Avete letto bene, nel mese delle rose, che per qualcuno è quello del compleanno, potrete mescolare al fiore caro alle stelle amiche, fiori d’arancio, velo ecc., oppure decidere di togliere il partner dalla graticola dell’attesa infinita, stabilendo la data delle nozze o iniziando la convivenza. In famiglia torna la dolce armonia che vi piace tanto e che si era parzialmente incrinata per certi vostri atteggiamenti. Nessuna paura per gli scanzonati single, ma corteggiatori con cui fare giochi appassionati. Nella professione siete finalmente pronti a decollare verso ardite mete di successo? Allora allacciate le cinture di sicurezza, stringete il solito cornetto porta fortuna e fidatevi dei saggi consigli di chi, conoscendovi bene, saprà suggerirvi le mosse finanziarie più intelligenti ed i tempi giusti per operare.

GEMELLI

Le stelle amiche vi doneranno fascino e il vostro sex appeal raggiungerà il top, vi sentirete in grado di conquistare chiunque, riscoprendo il piacere di civettare. Il rischio è eccedere e scatenare l’offesa reazione di chi vi è vicino o suscitare invidie difficili da combattere. Il partner, accetterà, di brillare ai riflessi della vostra luce, ma in privato vi surclasserà per puntualità e accortezza di giudizio. Quindi, non prendete decisioni da soli! Chi è solo, troverà la persona giusta con cui vivere avventure eccitanti e forse sognare l’amore. Varie situazioni familiari richiederanno un intervento diretto. Se siete genitori dovrete aiutare un figlio a fare una scelta per il futuro, ma rispettate le sue inclinazioni, anche se si discostassero dai vostri obiettivi. Qualunque professione svolgiate, potrete cantare vittoria perché sarete ammirati per i risultati raggiunti. Con il furbo e vincente opportunismo, di cui siete dotati, saprete inoltre cercare e trovare i personaggi che vi saranno utili. Riuscirete così a farvi aprire porte che, sino a ieri, erano inaccessibili. Evitate, però, di eccedere con l’abituale imprevedibilità. Qualcuno potrebbe rimanere perplesso e predereste tempo prezioso per mostrare le vostre capacità e recuperarne la stima.

CANCRO

Forse, non saranno “rose e fiori” per l’intero periodo, dopo i primi giorni, infatti, le stelle si sposteranno in Ariete in quadratura al vostro segno, mentre le stelle ora s’inaspriscono verso i nati di Giugno esasperandone l’emotività. Vivrete il dolce mese primaverile all’insegna dell’incertezza, ma con la determinazione di trovare qualcuno che, non lasciandosi sconvolgere dalla vostra volubilità, vi stringa tra le braccia, facendovi sentire sicuri. Questi sono desideri che tutti nutrono, ma per realizzarli, mettetevi d’accordo con voi stessi e assumete le responsabilità che un maturo rapporto comporta. Le stelle amiche esalteranno l’innata furbizia e l’eccezionale fiuto che, seguito con intelligenza, vi farà fare le scelte migliori. I cuori liberi, non faticheranno a sedurre qualcuno, incontrato in ambienti inusuali. Al lavoro per i più attivi sarà il tempo della raccolta e nella prima parte del mese raccoglieranno soddisfazioni economiche e morali. Chi ha un’attività subordinata avrà un nuovo incarico. Chi ha un’attività autonoma, recupererà vecchi crediti, che sembravano persi. Sono, però, prevedibili difficoltà con colleghi, o collaboratori, a causa delle stelle in quadratura: siate più diplomatici!

LEONE

Le stelle promettono un periodo vibrante di belle emozioni, e occasioni d’incontro per chi ha il cuore libero. Grazie alle stelle amiche alleate, irradierete energia e vitalità che attireranno gli altri come falene attratte dalla luce e voi gratificati dall’adulazione, sarete promotori di divertenti iniziative che delizieranno partner, famigliari e amici. Inizierete il mese con le stelle amiche favorevoli. Caricatevi d’ottimismo, perché il mese segnerà la vostra “riscossa”. Ciò in cui credete e per cui avete lottato giungerà al traguardo. In amore scompariranno tensioni e insoddisfazioni, che hanno annuvolato il rapporto e ritroverete con il partner le motivazioni del sentimento che vi unisce. I single mossi un’incontenibile voglia d’esperienze, saranno irresistibili cacciatori o voluttuose ammaliatrici. Gli affari e le iniziative fluiranno e cresceranno e vi accompagneranno al “giro di boa” dell’ Estate, su una carrozza di prima classe! Molti si sentiranno divisi tra gli impegni professionali e la voglia di staccare, per una meritata pausa, che li ricompensi delle fatiche. Certo è che non potrete rinunciare a un brindisi, visto che avete fiutato la consistenza delle prede che sono facilmente alla vostra portata.

VERGINE

I pianeti amici vi renderanno esplosivi e intolleranti verso chi non si mostrerà accondiscendente con le vostre richieste. Avrete il desiderio, e non si potrà darvi torto, di avere dal partner una risposta precisa circa il futuro in comune. Andrebbe tutto bene se non ci mettesse lo zampino “l’energia” che vi spingerà a sbagliare tempi, atteggiamenti e parole. Quindi, sarà possibile combinare pasticci. Se pretendete rispetto dagli altri, dovrete essere i primi a mostrare coerenza con i sentimenti sbandierati. Vita più facile per chi ha il cuore libero, pur non potendo aspirare a storie durature, saprà divertirsi. In famiglia, mostrate diplomazia e responsabilità in una scelta, che coinvolgerà tutti. Al lavoro sarete attivi e pieni di buona volontà, qualità sempre apprezzate e premiate, però potreste cadere nell’eccesso di strafare nel tentativo di sorpassare un collega che al momento riceve più consensi. La competizione, se inseguita con intelligenza e saggia valutazione delle proprie forze, è auspicabile, ma in questo periodo non sarete sufficientemente lucidi per valutare la portata di un incarico che, pur prestigioso, necessita di una preparazione diversa dalla vostra.

BILANCIA

Le stelle saranno offese per il lungo soggiorno di “una certa energia” nel segno! Ma in barba a ciò, il “mese delle rose” vi troverà solari e sprizzanti simpatia. Sarete il fulcro di animate compagnie, ricercati anche da chi ultimamente vi evitava, visto l’umore poco socievole di mesi fa. Ritrovando ottimismo e verve, sarete disponibili a parlare con chi amate e con slancio vi farete perdonare i passati errori. Chi vorrà chiudere una storia stanca lo farà elegantemente, lasciando l’altro libero di trovare nuovi amori. Così non si sentirà in colpa e tanto meno, soffrirà di nostalgia sostenuto da amici sinceri. Si potenzierà la creatività, migliorerà l’immagine sociale e la considerazione che vi sarà attribuita in ambito professionale. Quanto di meglio per gestire con la diplomazia e razionalità persone e ambienti utili. Riuscirete a farvi aprire le porte che, sino a ieri, sembravano inaccessibili. Sarà intelligente però mettere subito in chiaro con chi vi dovrà appoggiare i vostri intenti e le modalità che intenderete utilizzare per raggiungere i vostri obiettivi. Qualcuno deciderà di seguire un corso d’aggiornamento.

SCORPIONE

In amore, rischierete di manifestare durezza, al ripresentarsi di certe sfaccettature caratteriali del partner. Certamente vorrete migliorare il rapporto con cambiamenti radicali, ma prima di accusare, valutate se le vostre richieste non siano dettate da egoistici desideri. Siete troppo intelligenti e sensibili per non comprendere che gli altri hanno il sacrosanto diritto di manifestare necessità e sogni nel cassetto, che non vedono l’ora di realizzare. Nei primi giorni, in voi prevarrà l’introspezione, che potrà farvi proiettare in una situazione in cui vi sentirete ingiustamente incolpati. Forse alcuni vostri atteggiamenti o discorsi sono stati fraintesi e ora, senza innervosirvi o chiudervi dietro l’ostinato silenzio, cercate uno scambio di idee sincero. Se non riuscirete a resistere al desiderio di cimentarvi in ambiziosi progetti, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti. Sarebbe utile capitalizzare ciò che sino a oggi avete prodotto e investire ulteriori energie e risorse economiche solo su quanto avrà sicure prospettive di riuscita. Mantenetevi in contatto con chi in un passato recente vi ha formulato nuove ipotesi professionali, potrebbero rivelarsi vincenti per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Con l’Estate alle porte, “alcune energie” saranno alleate e anche troppo stimolanti, ma “altre stelle” saranno negative, in voi si risveglierà un’insaziabile voglia di spazi liberi o praterie verdi che esistono solo nei sogni. Farete richieste bizzose e talmente fuori da ogni senso logico che neanche l’amico più fidato o il partner più innamorato vi asseconderanno, allora lancerete continui strali d’aggressività verso tutti, facendovi così terra bruciata attorno e anche il partner più devoto e paziente si allontanerà ferito a morte. Se lo amate, rincorretelo con scuse e sincere ammissioni di colpa. Esasperando la situazione rischiereste di compromettere ogni riconciliazione o minereste la fiducia e la stima, fondamenta d’ogni storia d’amore che si rispetti. Inoltre ora potrebbe ripagarvi con la stessa moneta, non con giochetti fantasiosi e ipotetici, ma uscendo con un aitante rivale in carne ed ossa. Parola d’ordine: buon senso! Nei rapporti professionali il malumore sarà controproducente e la smania di chiudere un lavoro, vi farà combinare un pasticcio che costerà energie e quattrini. Evitate i passi azzardati e girate al largo dai personaggi che, giocando sulla vostra ingenuità, prometteranno mari e monti illusori.

CAPRICORNO

I pianeti amici per quasi tutto il periodo saranno ancora in quadratura al vostro “elemento”, ma fortunatamente il loro passaggio ora non vi disturberà eccessivamente, se, abbassando le difese, vi lascerete cullare dall’onda del sentimentalismo. Le incertezze, che in molti casi avranno annuvolato il rapporto di coppia, si saranno per la maggior parte risolte e, più passeranno i giorni, più ritroverete chiarezza d’intenti e d’ispirazione, che vi permetteranno di riassaporare i piaceri dell’amore. Se non vi difetterà la continuità e non cederete a ingiustificati cali d’ottimismo, vivrete un mese di soddisfacente. I nati di Dicembre saranno davanti alla “scelta”: matrimonio o convivenza? Ma, pur sicuri della bontà delle loro intuizioni, non prendano decisioni autonome mettendo il partner di fronte al fatto compiuto. Al lavoro, continuerete il percorso intrapreso con slancio, ma siate pronti, dopo il dieci, a una sterzata o a una frenata improvvisa. Potreste trovarvi di fronte a un muro costituito dall’indisponibilità di chi vi aveva fatto troppe promesse belle quanto illusorie. Vi cadranno i veli dell’illusione che “una certa stella” opposta vi aveva calato sugli occhi, impedendovi di valutare la realtà con la solita fredda logica.

ACQUARIO

Cari Acquario, maggio sarà un periodo di grande trasformazione e crescita personale per voi. Siete pronti a lasciarvi il passato alle spalle e ad abbracciare un futuro radioso, sfruttando appieno la vostra natura innovativa e avventurosa. Nel settore professionale, questo mese sarà un grande successo. Le vostre idee creative saranno apprezzate e potreste essere chiamati a guidare un importante progetto. La vostra intuizione vi aiuterà a prendere decisioni sagge e rapide. Non abbiate timore di condividere le vostre opinioni, la vostra voce sarà ascoltata e rispettata. Sarà un periodo di grande crescita e riconoscimento lavorativo. Nelle relazioni personali, maggio porterà una nuova energia. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale che vi affascinerà. Se siete in coppia, riscoprirete passione ed eccitazione. Sarà anche un momento favorevole per rafforzare i legami familiari. Non dimenticate però di prendervi cura di voi stessi durante questo periodo intenso. Mantenere l’equilibrio tra lavoro e benessere personale sarà essenziale. Ritagliatevi del tempo per rilassarvi, meditare e riflettere sul vostro percorso.

PESCI

Passata la prima settimana tutto tornerà a posto. Potrebbero scatenarsi “scontri al vertice” e discussioni inutili con il partner e in famiglia. Accesi sostenitori delle vostre ragioni, reagirete con eccessiva violenza verbale. Ma se guarderete alla realtà, con occhio distaccato, scoprirete che i tormenti che vi dilaniano saranno fomentati da orgoglio e banalità risolvibili. I pianeti amici agevoleranno conquiste e conferme. Vincete la pigrizia mentale quando il vostro rapporto, superate le tempeste, ricomincerà a viaggiare su binari idilliaci. I nati di Febbraio più sollecitati dalla dissonanza di “quella stella”, cerchino nuovi equilibri senza farsi prendere la mano da suscettibilità, permalosità o timore della solitudine. Al lavoro, “leggete tra le righe” dei messaggi e delle informazioni ricevute. Ci sarà chi avrà in serbo una proposta allettante, ma anche chi vorrà carpire la vostra fiducia, senza darvi garanzie. Se avete un’attività in proprio, muovetevi a trecentosessanta gradi, allargate il giro degli affari e affacciatevi a proficui mercati. Chi vorrà trovare prospettive diverse di lavoro, non si scoraggi ai primi dinieghi, ma sia ottimista e continui a cercare.

In collaborazione con MARGHERITA.NET