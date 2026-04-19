Pucci estate 2026: L’Alba, quando la notte si dissolve in pura luce

La notte è davvero finita o il giorno sta appena nascendo? In quell’attimo sospeso, fragile e potente insieme, in cui il sole affiora all’orizzonte, prende forma L’Alba, la nuova collezione Pucci

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

La notte è davvero finita o il giorno sta appena nascendo? In quell’attimo sospeso, fragile e potente insieme, in cui il sole affiora all’orizzonte, prende forma L’Alba, la nuova collezione Pucci: un inno alla trasformazione, alla luce e a quell’emozione sottile che accompagna ogni nuovo inizio.

Energica, avvolgente, luminosa – l’alba non è solo un momento, ma una sensazione che attraversa il corpo e lo sguardo. Ogni primo chiarore porta con sé una promessa: quella di riscoprire il mondo con occhi diversi. È proprio in questa dimensione effimera e magnetica che si inserisce la visione di Camille Miceli. Nella suggestiva Grotta dei Cordari, dove la luce scivola sulle imponenti pareti di pietra scolpite dagli antichi Greci e poi rifugio dei funai, la collezione prende vita in uno scenario profondamente siciliano, dove storia e natura si fondono in un equilibrio quasi primordiale.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Al centro di tutto, il viaggio – non solo come spostamento, ma come esperienza emotiva. Ibiza riaffiora come un ricordo vivido: le sue notti, la sua musica, la sua energia si traducono in stampe pulsanti, vibranti come battiti. Qui, leggerezza e sensualità dialogano senza sforzo: una schiena nuda accarezzata da un nastro stampato che danza nel vento, uno spacco deciso che segue la linea della gamba, definendo una silhouette essenziale ma profondamente seduttiva. I gioielli, audaci e dichiarati, evocano gli anni Sessanta e aggiungono carattere a questa narrazione fluida.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Il colore diventa linguaggio. Arancione intenso, rosso acceso e fucsia vibrante esplodono sul nero dei motivi Occhi, Soleil e Vivara, evocando sole e fuoco in una chiave luminosa e positiva. Accanto a questa energia cromatica, le tonalità della sabbia e dell’azzurro marino introducono una dimensione più intima e quotidiana. Il rosa saturo si attenua, come sfiorato dal sole, suggerendo il passare del tempo e la dolcezza dei ricordi.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Le silhouette si muovono con naturalezza tra mondi diversi. Maglie morbide e traforate nei toni del beige e del nero raccontano un’eleganza bohémien, rilassata ma sofisticata. A contrasto, una giacca sartoriale abbinata a una gonna a rete ricamata di paillettes porta in scena un’eleganza urbana, precisa e contemporanea. I capi in jersey lurex semi-trasparente, con stampa oro su oro, riflettono una sensualità luminosa, quasi cinematografica, evocando il glamour iconico di Scarface. I foulard in seta si trasformano, reinventandosi in abiti, top e gonne che disegnano silhouette fluide, spontanee ma curate nei dettagli.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

La matericità attraversa l’intera collezione come un filo conduttore. Ricami dorati su fondo nero e paillettes che catturano la luce – come il mare sotto la luna – rendono ogni capo vivo, dinamico, immersivo. Non si tratta solo di abiti, ma di esperienze tattili e visive.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Gli accessori completano il racconto con forza e personalità. I sandali gladiatore avvolgono le gambe con un gesto deciso, mentre le flats estive si illuminano di pietre brillanti. Le maxi cinture, in pelle e metallo, scolpiscono la figura, definendo la silhouette con carattere. I gioielli si trasformano, nascono dalle stampe e si sviluppano in forme inaspettate: collane multi-pendenti che scorrono sul corpo e anelli che diventano protagonisti. Il Warrior Ring, dalla linea allungata, dialoga con un anello impreziosito da una pietra rossa centrale, progettato per essere indossato in modo libero, dalle dita delle mani fino a quelle dei piedi.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Tra le mani, la borsa Pupa si presenta in pelle, con linee sinuose e scultoree, oppure in una versione più naturale, come cestino in vimini rifinito in seta. Oggetti che superano la funzione per diventare espressione estetica.

Pucci estate 2026: L’alba – Photo courtesy of Pucci

Accompagnata da una colonna sonora immersiva che richiama rave e beach party, L’Alba è un invito a evadere, a lasciarsi trasportare. Più che una collezione, è una dichiarazione: l’ottimismo non è solo uno stato d’animo, ma un linguaggio visivo, un’attitudine, un’estetica da indossare – e da portare con sé, mentre il giorno prende finalmente luce.