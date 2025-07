Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Hermès ha presentato una collezione che è pura vibrazione: senza sforzo, lussuosa e rilassata. Véronique Nichanian ha offerto una lezione magistrale di eleganza disinvolta. La collezione Estate 2026 è tutta incentrata sull’estetica estiva urbana, con un mix raffinato di tradizione e innovazione.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Immaginate tessuti leggeri e di alta qualità che permettono di affrontare il caldo cittadino con stile. Nichanian ha reinventato la pelle con una tecnica a griglia di nuova generazione, rendendola leggera e traspirante – perfetta per le giornate torride. I pezzi forti? Pantaloni in pelle intrecciata a vita alta che gridano raffinatezza, canotte smanicate dalla vestibilità rilassata, camicie oversize a righe con un tocco di colore, e bomber in pelle a trama aperta. Il pezzo simbolo? Una t-shirt in pelle color stucco che unisce consistenza e leggerezza come nessun altro.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Per la sera, spazio al satin martellato effetto liquido e a t-shirt in cashmere ultraleggero che ridefiniscono l’eleganza estiva con un tocco moderno e disinvolto. Le silhouette fanno la differenza: pantaloni ampi abbinati a giacche corte creano un look rilassato ma raffinato. I pattern sono minimal ma d’effetto: maglie a zig-zag delicato e finiture pulite aggiungono texture senza rubare la scena, mantenendo la fluidità coerente della collezione.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

La palette cromatica è un moodboard di eleganza sobria: caffè, ardesia, beige, tortora, marroni intensi e neri profondi, con accenni di verde menta e vaniglia cremosa a dare profondità. È il lusso discreto tipico di Hermès, dove sono l’artigianalità e le linee a parlare – niente loghi appariscenti.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Gli accessori? Eleganza giocosa. Maxi borse in canvas con manici in pelle, pratiche e cool, alcune decorate con stampe ironiche di scimmiette per un tocco di divertimento. La Birkin color cuoio a tre scomparti è una dichiarazione: un’icona remixata con audacia.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

Le calzature sono versatili: sandali intrecciati per un look “a piedi nudi in città” e stivaletti lucidi in pelle o coccodrillo per un tocco più sofisticato. A completare il look, foulard in pelle stile bandana con frange e gioielli essenziali: estetica impeccabile, mai trascurata.

Hermès collezione uomo primavera estate 2026 – Photo courtesy of Hermès

La collezione Hermès Uomo Estate 2026 è una lettera d’amore all’estate urbana – leggera, radicata, e intrisa di savoir-faire. È un lusso che si sente, non si ostenta, pensato per l’uomo che attraversa la città con una fiducia silenziosa. In un mondo ossessionato dalle mode, Hermès dimostra che la vera eleganza senza tempo parla più forte di qualsiasi spettacolo da passerella.