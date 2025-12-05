La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy – Photo courtesy of Hermes

Nel 2026 la parola d’ordine, quando si parla di capelli, è una sola: prodotto – tanto prodotto. Una direzione che abbraccia la nonchalance più chic: chiome volutamente disordinate, lucide, quasi imperlate di sudore, come se fossimo appena uscite dal campo da tennis… o dalla passerella.

Il greasy hair diventa il beauty statement della nuova stagione. Da Lacoste abbiamo visto modelle con ciocche tirate e saturate di styling per ottenere quella brillantezza “just played”. Coperni ha alzato ulteriormente l’intensità: capelli lucidi dalla radice alle punte, portati indietro in sottili ciocche scintillanti. Persino l’elegantissimo Hermès ha scelto un look generoso di gel e oli. Ed è proprio questa hair look audace che esploriamo oggi.

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy – Photo Charlotte Mesman

Sole, sensualità e spirito libero

Per la collezione estiva di Hermès, la direttrice artistica Nadège Vanhee-Cybulski ci trasporta in Camargue, nel selvaggio Sud della Francia. Immagina cavalli che galoppano su pianure baciate dal sole – un’immagine iconica per la maison. La collezione celebra ancora una volta l’universo equestre, ma con un tocco più sensuale. Ritroviamo le immancabili tonalità terrose e il cuoio, ma i volumi si alleggeriscono e lasciano intravedere più pelle. Tra i dettagli più ricorrenti: top minimalisti che ricordano imbragature e piccoli corpetti. L’energia è sportiva, seducente, intrisa di libertà.

I capelli visti da Hermès: selvaggi, con un tocco scultoreo

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy – Photo Charlotte Mesman

Questa stessa vibrazione libera e solare si ritrova nelle acconciature, tutte costruite attorno al concetto di untamed beauty. Sulla passerella si sono alternate diverse interpretazioni:

I tagli corti erano tirati all’indietro, lucidissimi e compatti, scolpiti da generose quantità di prodotto.

I capelli lunghi e lisci prendevano una forma quasi architettonica sul davanti: saturi di prodotto, voluminosi fino all’altezza delle orecchie, come una cornice attorno al viso. Il resto cadeva morbido, con una delicata riga laterale.

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy – Photo Charlotte Mesman

Sui capelli ricci, le texture venivano enfatizzate: ricci più definiti, volume soffice intorno al viso e, di nuovo, quella riga laterale appena accennata.

Come ricreare il look a casa

Sorprendentemente, queste acconciature sono molto più semplici da ottenere di quanto sembri.

Per i tagli corti, basta pettinare i capelli all’indietro applicando una quantità generosa di prodotto.

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy – Photo Charlotte Mesman

Per i capelli lunghi, lavora gel, cera o una miscela olio–gel dalle punte fino all’altezza delle orecchie per rendere la chioma malleabile. Traccia poi una riga laterale morbida e solleva leggermente le ciocche con le dita, in modo che si aprano dal viso con naturalezza.

Charlotte Mesman per ADVERSUS