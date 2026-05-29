Genny Autunno Inverno 2026 2027 reinterpreta il dandismo tra sculture floreali, tailoring affilato e dettagli leggeri – disciplina, fioritura e autorità senza sforzo.

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

C’è una tensione al cuore della collezione Genny Autunno/Inverno 2026/27 che appare insieme antica e urgentemente contemporanea – la tensione tra disciplina e fioritura, tra il gesto controllato da un’idea di eleganza senza compromessi e l’espansione organica di un fiore che diventa scultura. È un dialogo tra struttura e natura, tra il rigore della costruzione e l’impulso inarrestabile della crescita.

Les Incroyables e la nascita di un nuovo dandismo

La collezione trae il suo punto di partenza da un momento lontano ma straordinariamente lungimirante nella storia della moda: lo stile lanciato durante il Direttorio francese (1795-1799) dal movimento noto come Les Incroyables et les Merveilleuses. Erano persone talmente rigorose nella continua ricerca di un’immagine assoluta – così dedite a un insieme di regole da rispettare in ogni circostanza – che la loro estetica ha in ultima analisi dato vita al dandismo stesso. È una genealogia di eleganza radicale, e Genny la percorre con precisione e intenzione.

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Il guardaroba maschile riletto sul corpo femminile

Il guardaroba maschile – blazer affilati, gilet strutturati, pantaloni impeccabili, camicie dagli alti colli – viene riletto sul corpo femminile con una precisione quasi architettonica. La silhouette è verticale, composta, misurata. Non c’è nulla di arbitrario, nulla lasciato al caso. Eppure la disciplina, nelle mani di Genny, non è mai sterile. Dal centro stesso della costruzione sartoriale emerge il fiore – non stampato, non decorativo, ma scultoreo e monumentale.

Petali tridimensionali si trasformano in gonne-corolla con volumi che si aprono come architetture botaniche. Il busto rimane asciutto e controllato mentre la parte inferiore esplode nella geometria variabile della natura. È una dualità che appare al tempo stesso rigorosamente progettata e completamente viva.

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Fiocchi, volant e piume: la poesia del dettaglio

Fiocchi e volant svolgono ciascuno un ruolo preciso e ponderato all’interno della collezione. I fiocchi vengono elevati a dettagli sartoriali che sostituiscono l’allacciatura di una sensuale camicia bianca dal taglio maschile, oppure si allacciano sui revers di una raffinata giacca da smoking. I volant, invece, sostituiscono i revers di un’impeccabile giacca allungata sui fianchi e disegnano i contorni di una sensuale tuta con i pantaloni a sigaretta. Nulla è puramente ornamentale – ogni elemento guadagna il proprio posto nell’architettura dell’insieme.

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Le piume, anch’esse, vengono private di qualsiasi connotazione nostalgica. Qui funzionano come materia viva: si adagiano su top strutturati, avvolgono cappotti con leggerezza teatrale, creano un movimento che contrasta deliberatamente con la rigidità del tailoring. Sono accenti di aria dentro la costruzione – un respiro all’interno della struttura.

Una palette cromatica tratta da un giardino astratto

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Sul fronte cromatico, il nero resta fondamento – un’ancora di assoluta autorità. L’avorio respira accanto a lui. Poi compaiono fucsia vibrante, lilla polveroso e giallo pallido, come pigmenti sottratti a un giardino astratto. L’animalier – già presente come eco istintiva – si dissolve qui in toni sfumati, quasi ombre naturali che attraversano i tessuti senza mai diventare aggressivi. È una palette che suggerisce piuttosto che affermare, che lavora in profondità piuttosto che in volume.

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Fiocchi importanti applicati come spille su camicie e abiti funzionano come interruzioni grafiche alla linearità del completo maschile. Sul fiocco il rigore si piega e si rende consapevolmente estetico.

Scarpe basse e la libertà di un’autorità senza sforzo

Genny collezione autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Genny

Le modelle indossano ciabatte e mocassini, sottraendo deliberatamente formalità all’immagine. Il contrasto è voluto: architetture sartoriali sopra, passo rilassato sotto. È uno stile che non chiede permesso e non ha bisogno di tacchi per affermarsi. È l’immagine di una donna che entra in una stanza con la compostezza di un gentleman e si espande al suo interno come una scultura in fiore.