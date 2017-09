Depilazione uomo. Come depilare petto, gambe e parti intime

Depilazione uomo, sfatiamo il mito che l’uomo depilato non è virile. Basta guardare attori e modelli, depilati su braccia, pancia e petto, per cambiare idea. Oggi è finalmente permesso all’uomo di curare il suo aspetto, di farsi un lettino, di prestare attenzione al suo modo di vestire, di usare l’autoabbronzante, o… di ricorrere al rasoio e non soltanto per la barba 🙂

Le zone da depilare? La schiena, se pelosa, di sicuro. Questa è una delle zone più depilate in assoluto. Spesso sono le donne, scettiche sulla depilazione per l’uomo se si tratta di pancia, petto e braccia, ad invitare gli uomini a togliere i ‘tappetini’ sulla schiena.

E poi il petto, specie se potete vantarvi dei muscoli adeguatamente palestrati! Perché il petto depilato fa risaltare i muscoli e fa sembrare più grossi. Non è il vostro caso? Allora la depilazione del petto potrebbe confrontarvi con la realtà e darvi la motivazione che vi mancava per diventare un vero e proprio rambo!

Depilazione uomo

Se depilate il petto non potete non depilare anche la pancia. Accertatevi di togliere i peli almeno fino ad arrivare poco sotto la cintura del pantalone o del costume da bagno. Le braccia e le gambe sono facoltative. Se avete pochi peli su braccia e gambe, potete lasciare queste zone intatte. Altrimenti potrete affrontare anche queste zone. Dipenderà dal vostro gusto, dalla voglia di spendere energia e soldi, e dal sacrificio che volete fare (perché diciamolo: depilarsi fa male!) per ottenere una pelle liscia e glabra.

L’ultima moda è depilarsi le ascelle. Sempre più uomini si rivolgono all’estetista con la richiesta di rimuovere i peli da queste zone delicate, confermando così che il trend della depilazione iniziato l’anno scorso con i primi ‘petti pelati’ continua, eccome!

Come procedere?

Il rasoio

Il metodo più seguito è sicuramente il rasoio. È facile, veloce, indolore e costa poco. Gli svantaggi? Il rasoio può irritare la pelle, specie se la depilazione viene effettuata con un rasoio non affilato (ricordatevi perciò di utilizzare diversi rasoi per superfici grandi) e i peli ricrescono velocemente. Se optate per il rasoio elettrico, iniziate l’operazione con il tagliabasette per togliere i peli più lunghi e completate la depilazione con la parte che utilizzate normalmente per fare la barba.

Creme depilatorie

Le creme depilatorie contengono sostanze chimiche che agiscono sulla cheratina, contenuta nei peli. Come i rasoi si tratta di un metodo veloce e indolore. La crema è poi ideale per ritoccare zone già depilate perché elimina anche peli di pochi millimetri. Gli svantaggi? Questo metodo è leggermente più caro del rasoio e possono manifestarsi reazioni allergiche.

La ceretta

È il rimedio ideale per una peluria folta e spessa come quella dell’uomo. La ceretta a caldo va fatta fondere a bagnomaria, mentre quella fredda è subito pronta per l’uso. la cera a caldo viene stesa su delle strisce apposite; quella fredda si trova già preparata su delle strisce adatte. Le strisce si applicano sulla zona da depilare dopodiché vanno strappate via con un unico colpo secco nella direzione opposta a quella della crescita. Ed è proprio lì lo svantaggio della ceretta: bisogna avere una soglia di dolore piuttosto elevata, perché gli strappi sono piuttosto dolorosi. Ma vale assolutamente la pena, perché il risultato è duraturo (può durare anche mesi). Vi consigliamo di rivolgervi, soprattutto se si tratta delle prime volte che vi depilate, all’estetista.

E se i peli, dopo la depilazione si incarnano?

Per evitare questo fenomeno è consigliabile fare uno scrub alla pelle prima di depilarsi. Se siete soggetti alla follicolite (che si può manifestare soprattutto quando vi depilate con la ceretta), applicate dopo la depilazione una crema lenitiva o richiedete una crema apposita in farmacia.

Tutti i consigli di bellezza per l’uomo li trovi qui. I consigli di bellezza per la donna invece li trovi qui.

Charlotte Mesman per ADVERSUS