La nuova collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024-2025 si chiama #D2MetaMorph. L’idea dietro questa collezione è una “macchina per il makeover”.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Questo concetto viene espresso nella collezione attraverso una divisione nello show. Nella prima parte, la parola chiave è “raw”, nel senso di grezzo. Questo è sempre stato il segno distintivo di Dsquared2. Abbigliamento casual di lusso, denim robusto – consumato e con strappi – con un tocco di lusso. Lo stile del duo Dean e Dan è chiaramente riconoscibile nella prima parte dello show. La novità si trova nella seconda metà, in cui vediamo outfit raffinati. Questi devono essere visti come la versione pulita dei look della prima parte dello show.

Grezzo vs raffinato. Lo stile robusto dell’abbigliamento da giorno di Dsquared2 si trasforma in abiti da sera sofisticati e levigati. Per ogni look da giorno robusto, c’è quindi un controparte raffinata per la serata.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Decorazioni

Cambia anche l’ambientazione in cui Dsquared2 presenta la sua sfilata. La casa di moda, nota per i suoi jeans ma anche per le scenografie spettacolari sulla passerella (soprattutto quelle di alcuni anni fa), presenta la nuova collezione in un ambiente bianco lucido, pulito, ultramoderno e sterile. Una linea nera indica la strada ai modelli, ragazzi e ragazze. Robot e operatori in tuta bianca con telecamere e steadicam riprendono lo show.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Grezzo

Lo stile grezzo di questa collezione si manifesta, tra le altre cose, nei dettagli effetto denim. I jeans sono schizzati di fango e neve e consumati (come i volti dei modelli). Le camicie a quadri, un altro cavallo di battaglia della casa di moda, di solito annodate in vita, sono già fissate in vita da subito. Le felpe hanno un aspetto distrutto, sono strappate. Pantaloncini di jersey con buchi, canottiere bianche di cotone, cappelli di pelliccia, shearling dal look vintage e denim consumato dominano il look maschile per il giorno. Le forme variano dallo stile oversize e slouchy, al taglio corto e aderente al corpo.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Nella seconda parte dello show, l’abbigliamento da sera, vediamo la trasformazione da rude e robusto a raffinato e levigato. Un pea coat per gli uomini si trasforma in un impeccabile smoking con doppiopetto. Un piumino corto diventa un’elegante anorak. Una giacca nera in bouclé per gli uomini con bottoni dorati lucenti e cristalli è la versione raffinata di una felpa con cappuccio strappata, indossata con pantaloni chaps, per il giorno.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Accessori di moda

Anche negli accessori di moda troviamo il contrasto tra rude e raffinato. Borse in pelle scamosciata consumata e marsupi gotici in jacquard si contrappongono a pochette D2 in raso e pelle con stampa pitone. Sneakers, stivali robusti e moonboots pelosi lasciano spazio a stivali maschili con un tacco leggermente più alto. I grandi cappelli di pelliccia con le falde laterali sono un classico della maison.

La collezione moda uomo di Dsquared2 per l’autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dsquared2

Charlotte Mesman per ADVERSUS