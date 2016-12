Idee acconciature per serate speciali: capelli color rosaoro e tanti accessori

La fonte di ispirazione di Floor Kleyne – Hair Stylist – è soprattutto la moda. Con creatività trasforma le tendenze moda che vede sulle passerelle in hair look fantasiosi e facili da portare. In questa intervista Floor ci dà dei consigli capelli divertentissimi per delle serate speciali.



Mai come quest’anno la moda si tinge di oro e mai come quest’anno vediamo tessuti lucidi, broccati e fiori tridimensionali. Questo mood così festoso si può riprendere anche nei capelli, giocando con delle tonalità, oppure con degli accessori.

Bagliori ‘rose gold’ (rosaoro)

Una delle tonalità più belle per dare ai capelli un’aria festosa è il ‘rose gold’, l’oro rosa. Non stiamo parlando dei colori pastellati come quello che abbiamo visto negli anni scorsi, ma di un bagliore appena percettibile che illumina i capelli quando sono esposti alla luce del sole o alla tenue luce di una candela.

Questo bagliore rosa-dorato può essere applicato su una base bionda, rame e castana. Il rosadorato viene ottenuto da un mix di pesca, rosa e oro. Per avere una tonalità più calda, aggiungete un po’ più pesca, per un effetto un po’ più freddo mettete un più rosa. Ma la colorazione (meglio se semi-permanente) deve sempre essere fatta in modo tale da suscitare la domanda: ‘È naturale o meno? Vedo del rosa o mi sbaglio?’

Per questo tipo di colorazione è meglio rivolgersi al parrucchiere, soprattutto se si tratta della prima colorazione. Se proprio volete, potete poi mantenere il colore da sole. Se siete piuttosto chiare di capelli, potreste – con la dovuta cautela – provare anche degli shampoo per capelli rossi (quegli shampoo che si applicano di solito dopo una colorazione rosso scuro per mantenere il colore). Si tratta di un prodotto un po’ antiquato, di una volta, ma aiuta a mantenere il bagliore rosato senza danneggiare i capelli.

Se invece volete fare la colorazione rosa-oro a casa ma non siete del tutto convinte del prodotto che avete acquistato, il consiglio è quello di mescolare il colore con una uguale quantità di maschera per capelli (rapporto: 1 a 1). Questo attenua il colore e cura i capelli.

Accessori dorati

Per una festa o una serata speciale è molto bello anche arricchire i capelli con tanti, tantissimi accessori di capelli come abbiamo per esempio visto alla sfilata di Alexander McQueen.

Per creare una chioma interessante, prendete uno shampoo secco per capelli (meglio se in spray ad alta pressione), tenete la testa in giù e spruzzate il prodotto su tutta la lunghezza dei capelli. In questo modo i capelli acquistano quella texture stopposa da sole sale e mare senza però quell’effetto un po’ sporco che darebbe uno spray al sale. Date volume ai capelli e riempiteli con tutti gli accessori – meglio se oro e argento – che avete in casa, soltanto sul didietro o anche su tutta la testa. Superfluo dire che questa acconciatura con tutti questi accessori argentati e dorati è stupenda in combinazione con il bagliore oro dorato di cui avete letto qui sopra!

Un’altra idea è quella di prendere dei fiori secchi, tingerli color oro (con uno spray) e riempire la testa con quelli. Sono facili da fissare (usate delle mollette per fissare gli steli nei capelli), sono leggeri e danno un effetto glam romantico all’ennesima potenza!

Si ringrazia Floor Kleyne, hair stylist

In collaborazione con Margherita.net