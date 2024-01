Dior Homme autunno inverno 2024 2025. Scarpe da ballerino per lui

La nuova collezione uomo di Dior per l’autunno inverno 2024 2025 è ispirata al ballerino Nureyev. Scarpe da ballerina per lui!

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

“Ho pensato alla relazione tra la ballerina Margot Fonteyn e Monsieur Dior. L’interpretazione maschile di questo rapporto doveva includere il suo più famoso partner di danza, Rudolf Nureyev. Nureyev si intreccia con la mia storia personale grazie a mio zio, il fotografo Colin Jones. Colin era stato un ballerino di danza classica, aveva avuto un’amicizia con la star e lo aveva fotografato. La collezione, o meglio le collezioni, parlano di contrasti: i contrasti nella Maison Dior in termini di prêt-à-porter e haute couture. È la differenza tra il palcoscenico e il backstage; la vita teatrale e quella reale di Nureyev. È un incontro tra lo stile del ballerino e quello dell’archivio Dior”. Kim Jones

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Così inizia il comunicato stampa di Dior sulla nuova collezione per l’autunno inverno 2024 2025. Kim Jones, la mente creativa di questa collezione maschile della maison francese, si è ispirato – avete indovinato – al ballerino di danza classica Nureyev. Non solo a Nureyev sul palco, ma anche a Nureyev nel backstage, nei panni di se stesso. Il ballerino e la persona. Questa dicotomia – pubblico contro privato – è evidente anche nella collezione (collezioni, come dice Jones).

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Ma c’è un altro aspetto che rende unica questa collezione. Si tratta di una fusione tra prêt-à-pôrter e haute couture, qualcosa di audace per Jones, dato che è la prima volta che il direttore artistico delle collezioni maschili di Dior entra nel campo dell’haute couture.

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Per questa collezione, Jones si è fatto ovviamente guidare dall’archivio Dior, ma anche dallo stile “sartoriale” di Saint Laurent. Volumi, pieghe e scollature sono elementi chiave di questa collezione.

Le giacche con una sola fila di bottoni e i pantaloni corti e leggermente svasati sono realizzati in un ricco misto lana in diverse tonalità. Qui si riflette lo stile di Nureyev durante le prove. Lo stesso vale per le tute di lana, i pantaloncini con zip, la maglieria che veste come una seconda pelle e i capispalla in pelle.

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Al contrario, la sezione couture di questa collezione riflette la stravaganza di Nureyev sul palcoscenico. Inoltre, presenta la sua passione per i tessuti antichi sotto forma di kimono arricchiti da antiche tecniche manuali realizzate da maestri artigiani in Giappone. Il kimono Uchikake in argento, con la sua prestigiosa tecnica di tessitura Hikihaku, è basato su un kimono che Nureyev possedeva e indossava. Ci sono voluti tre mesi di lavoro e dieci persone per completarlo. La sezione couture presenta anche ricami d’archivio, in particolare quelli dell’abito Debussy – una spettacolare creazione ideata da Monsieur Dior nel 1950 e indossata da Margot Fonteyn – qui reinventato ma in versione maschile.

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Gli accessori di questa collezione riflettono alternativamente la semplicità, la disciplina e la stravaganza dei due mondi, a volte contemporaneamente. I sontuosi cappelli di velluto, originariamente disegnati da Stephen Jones nel 1999 per l’abbigliamento femminile di Dior, si presentano ora anche in forma maschile, come turbante da ballerina in jersey di seta ritorto. Anche il berretto che Nureyev indossava nel tempo libero trova posto in questa collezione.

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Naturalmente, la presentazione di questa nuova collezione, ispirata a una star del palcoscenico, ha suscitato grande attenzione. Lo spettacolo è stato diretto da Baillie Walsh con le musiche del compositore Max Richter, che ha reinterpretato le musiche di Sergei Prokofiev appositamente per questo spettacolo. In scena anche La danza dei cavalieri, tratta dal balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev, famoso per la spettacolare interpretazione di Nureyev e Fonteyn a Londra nel 1965.

Dior Homme collezione autunno inverno 2024 2025 – Photo courtesy of Dior

Dettaglio saliente: in questa collezione maschile, abbiamo visto delle ballerine per lui. Le ballerine da uomo sono già una grande tendenza della moda del momento. Durante la settimana della moda maschile, abbiamo visto diversi uomini che hanno osato indossarle…

