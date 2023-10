Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

Il corpo, rappresentazione della liberta; il corpo femminile, emblema dell’emancipazione. La collezione Valentino L’Ecole del Direttore Creative Pierpaolo Piccioli intende esaltare il corpo in una celebrazione di femminilità e di umanità. Riflessione di un’ideologia, espressione di intimità e individualità, il risultato trasmette un obiettivo fondamentalmente femminista: l’indipendenza del corpo dallo sguardo maschile o dalle aspettative della società, un agency. Sentirsi a proprio agio nella propria pelle.

La nudità è presentata come uno stato naturale, piuttosto che come un mezzo di provocazione – un’affermazione di liberazione alla base della creazione. La moda è fatta per vestire il corpo, ma qui entra in un rapporto, uno scambio essenziale tra l’abito e Ia donna che lo indossa, con l’obiettivo di trasformare la nostra percezione del nudo. Rifuggendo da concetti di sessualità e facendo esplodere cliché di glamour, la collezione esplora una sensualità personale, un’interrelazione vitale tra stoffa e corpo.

Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

La pelle stessa diventa un tessuto: le gonne sono ridotte, rivelando e consentendo un movimento dinamico, mentre tagli audaci aprono finestre sul corpo, permettendo di riconsiderare la forma. Una nuova tecnica che Valentino chiama Altorilievo scolpisce il tessuto in tre dimensioni apparentemente senza soluzione di continuità, creando forme naturalistiche – fogliame barocco, frutta, fiori e animali – che incorniciano il corpo nudo, il nostro stato naturale.

Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

Più nuda che vestita, questa tecnica è una forma di omaggio alla donna: costruita intorno al corpo, diventa parte attiva del suo design. Elaborate ma semplici, le decorazioni creano una struttura, le loro silhouette sono interamente determinate dal corpo, qui contemporaneamente vestito e svestito. Le stampe eseguite in grisaglia fanno eco a questa forma, con il tessuto tagliato per rivelare la carne.

Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

Semplicita – t-shirt, camicia, jeans, capi semplici, caratterizzati da un rapporto diretto con il corpo. Il tailoring è proposto in popeline di cotone, la cui mano e struttura sono ammorbidite, riflesso delle curve femminili. C’e delicatezza, tenerezza e cura. Le t-shirt possono diventare preziose, proposte in seta, allungate e drappeggiate in abiti da sera, preziosamente ricamati. Il lino e la seta grezza emozionano il tatto, in una dinamica innatamente personale – per la donna che li indossa, solo per lei.

Valentino L’École collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of Valentino

Gli accessori sottolineano il rapporto tra la moda e la donna, la sua liberta: le scarpe sono basse, piatte, un tutt’uno con il corpo, facilitano il movimento. La borsa Valentino Garavani VLogo Moon bag, soffice e malleabile, si modella assecondando le forme del corpo, la catena “V” ellittica avvolge il polso, fondendo donna e capo. È proposta in vitello double-face, morbido e rilassato.