Una triangolazione di opposti nella Paradise Collection di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi per la primavera / estate 2024

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Una triangolazione di opposti nella Paradise Collection di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi per la primavera / estate 2024. Immaginate allo stesso party tre donne come Valentina Cortese con il foulard nella stessa preziosa seta del suo antico kimono giapponese, Bianca Jagger con uno slip dress rosso su un cavallo bianco e Cher con i pantaloni di suede cuciti addosso, il reggiseno al posto della camicia e un trench color deserto del New Mexico.

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Pensate ai colori di un tramonto estivo, al ‘Je m’en fous’ gridato al mondo da Brigitte Bardot a Saint Tropez, a una dancing queen che ruba alle piume dei pappagalli di Roberto la leggerezza e i poetici grafismi per poi rifugiarsi nell’eleganza senza tempo di un pijama suit in twill di seta a pois. I meravigliosi caftani di chiffon sembrano volare per il piumaggio riprodotto sia nel taglio fiammato degli orli asimmetrici. sia nelle nuove stampe di piume made in Cavalli. Si tratta di macro stampe fotografiche definite da piccoli flash di lilla, oppure di una piuma dipinta a mano sui toni di rosso, rosa, bianco e lime.

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Il tema delle piume si ritrova negli spettacolari jeans in denim sabbiato con minuscole piumette lavorate a laser che danzano sull’orlo. Poi c’è l’incredibile pencil skirt in nappa intrecciata come una sedia di paglia sulla spiaggia della Pampelonne, la giacca boxy sugli abiti che volano, i kimono reversibili che passano dalle piume ai pois, i cargo pants in aperta contraddizione con i jeans di pelle stampata karung e l’impeccabile suit di seta con il motivo polka dots delle cravatte maschili. Tutto libero. Selvaggio e al tempo stesso raffinato.

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Roberto Cavalli collezione donna primavera estate 2024 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Un glamour senza confini sulle ali della fantasia. Molto speciali anche gli accessori con una clutch d’archivio decorata da due artigli in metallo dorato che diventa un modello hobo grandissimo oppure medio con frange e tracolle intercambiabili tra cui una fatta a mano con intrecci di corda e pelle. Sandali in cuoio dalle zeppe altissime oppure super seduccnti sling back rasoterra con piume di struzzo effetto pantofola da diva.