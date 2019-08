Ksenia, la nuova modella di copertina di ADVERSUS

Ksenia è la nostra modella di copertina, una ragazza molto in gamba. È una modella, ma anche una studentessa di Legge con dei piani molto chiari e piuttosto ambiziosi per il suo futuro professionale. E non ho dubbio alcuno che raggiungerà i suoi obiettivi. Lo dico perché ho sempre pensato che quando hai un sogno, un piano per il futuro, le cose tendono a realizzarsi. Solo una mia idea… J

Come potete vedere qui sotto nel video e nelle foto, il servizio che abbiamo prodotto insieme è veramente molto bello, ed è il risultato della collaborazione anche creativa con Ksenia, una modella molto versatile. Il video ha richiesto solamente 15 minuti. Quando la modella è giusta anche queste cose tendono a realizzarsi ;-) Alessio

Ksenia è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

GUARDA IL VIDEO DI KSENIA

Come hai iniziato a fare la modella? Ho iniziato il lavoro di modella quando ho iniziato l’università, e volevo lavorare al tempo stesso. Così ho iniziato a chiedermi cosa avrei potuto fare, e fare la modella mi è sembrato più interessante che fare la cameriera come avevano fatto tutte le mie amiche. Così mi sono messa d’impegno ed ho perso dieci kg. E mi sono trovata un’agenzia di modelle. Dopo un anno pieno di sport e di studio, e un po’ di dieta, sono diventata una modella!

Adesso fai la modella a tempo pieno, oppure studi ancora? Sono al quarto anno di Legge, e faccio le sue cose contemporaneamente (l’intervista continua sotto).

GUARDA LE FOTO DI KSENIA

Cosa ti piace del lavoro di modella? Adoro fare la modella! Mi piace viaggiare, la vita veloce, cambiare posto in cui vivo, incontrare nuove persone ogni giorno. Fare la modella mi spinge anche a mangiare sano e a fare sport quasi ogni giorni. È una bella aggiunta alla mia noiosa vita di studentessa di Legge.

E cosa non ti piace del fatto di fare la modella? Non mi piace che la mia carriera non è nelle mie mani, come invece mi piacerebbe fosse, dipende principalmente dai miei agenti e naturalmente dal fatto che ai clienti piaccia o meno il mio tipo di bellezza, sulla qual cosa non ho molto potere. L’altra cosa è che non so mai se ho preso un lavoro fino all’ultimo momento perché ai clienti piace cambiare idea.

Cosa farai tra dieci anni, se i tuoi progetti andranno come speri? Come avvocato mi specializzerò in nuove tecnologie.

Shopping. Sei una fanatica dello shopping o se dipendesse da te i grossi marchi fallirebbero subito? Mi piace fare shopping, come piace ad ogni ragazza immagino, ma se dovessi scegliere tra lo shopping ed andare a sciare o a cavallo, lo sport vincerebbe sempre. Hmm… i big brands che mi piacciono sono Saint Laurent e Victoria’s Secret.

Ringraziamo Olympia Model Management a Milano. Sito web http://www.olympiamodel.com e instagram @olympiamodel

ADVERSUS