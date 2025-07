Tre nuove varianti della 911, con trazione integrale e motore da 480 CV

Porsche amplia la gamma della 911 con tre nuovi modelli che vanno ad arricchire la gamma sotto i modelli GTS, significativamente più potenti. La nuova Carrera 4S è disponibile in versione coupé, cabriolet e targa. Con questa anteprima, raddoppia il numero di varianti a trazione integrale della 911, portandole a un totale di sei. Il gruppo propulsore ampiamente rivisitato conferisce alla sportiva a trazione integrale un netto incremento di emozionalità rispetto ai modelli precedenti. Ulteriori possibilità di personalizzazione e una dotazione di serie ampliata completano il pacchetto complessivo.

Circa la metà dei clienti che scelgono le varianti S della 911 optano per la trazione integrale, e a ragione, poiché assicura la massima trazione in condizioni climatiche avverse. Specialmente nelle zone caratterizzate da meteorologia variabile o da condizioni stradali difficili, la 911 con trazione integrale trasmette una sicurezza ancora maggiore a chi è al volante. Come tutte le versioni a trazione integrale della 911, anche le varianti S sono progettate con una dinamica di guida che privilegia il posteriore. All’occorrenza, il sistema Porsche Traction Management (PTM) trasferisce una maggiore coppia motrice all’asse anteriore, aumentando così la trazione e la stabilità. Come già nei modelli precedenti, il gruppo frizione del differenziale anteriore, tuttora raffreddato ad acqua, ha una regolazione elettromeccanica. È stato leggermente modificato solo il rapporto di trasmissione. La versione 911 Targa è disponibile esclusivamente con trazione integrale.

Prestazioni di guida migliorate

Le nuove varianti a trazione integrale della 911 adottano il sistema di trazione ottimizzato della Carrera S. Il suo motore boxer a sei cilindri biturbo da 3,0 litri eroga una potenza di 353 kW (480 CV), ovvero 22 kW (30 CV) in più rispetto alla versione precedente. Questo aumento delle prestazioni è in parte dovuto a un sistema intercooler ottimizzato, la cui struttura è stata ripresa dalla 911 Turbo. La trasmissione di potenza alle quattro ruote è affidata al cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti. La 911 Carrera 4S Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi (con pacchetto Sport Chrono) e raggiunge una velocità massima di 308 km/h.

Sessant’anni di 911 Targa: un’idea con una storia

Da 60 anni, la 911 Targa unisce il piacere di guidare una cabriolet al comfort di una coupé utilizzabile tutto l’anno. La versione originaria di questo modello nacque in risposta alle discussioni e ai timori emersi sul mercato statunitense in merito alla sicurezza delle cabriolet tradizionali. La carrozzeria Targa fece il suo debutto nel settembre 1965 al Salone dell’Automobile di Francoforte (IAA) e fu soprannominata “cabriolet di sicurezza”. Come molte innovazioni di Porsche, anche l’elegante e ampio arco anti-ribaltamento della Targa è stato sviluppato guardando al mondo delle competizioni. Con il suo tettuccio rimovibile e il lunotto posteriore ripiegabile, questa vettura offriva anche a chi era più sensibile alla sicurezza il piacere di viaggiare a cielo aperto. Porsche ha scelto il nome Targa in omaggio alla famosa gara di endurance siciliana, la Targa Florio.

Oggi, la Porsche 911 Targa è un’icona che non ha bisogno di presentazioni e che è stata costantemente perfezionata dal punto di vista tecnico e stilistico nel corso di sei decadi. Con l’introduzione della 911 Targa della generazione 993, nel 1993, è venuta meno la necessità di rimuovere manualmente il tettuccio. Dal 2006, la 911 Targa è disponibile esclusivamente con trazione integrale. Dal 2014 vengono utilizzati meccanismi di apertura del tetto completamente automatici che in 19 secondi trasformano questa sportiva dal carattere coupé in un’auto scoperta grazie a una sequenza coreografica spettacolare. Il lunotto posteriore in cristallo si reclina all’indietro, mentre i segmenti del tetto si ripiegano con eleganza. L’ampia barra di sicurezza e il vetro posteriore avvolgente sono un chiaro richiamo al modello originale. Il modulo del tetto dell’attuale Targa è disponibile in quattro colori: nero, blu, rosso e marrone.

Dotazione di serie arricchita

La dotazione di serie è stata notevolmente ampliata rispetto ai modelli precedenti e comprende pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici dal design rinnovato, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) e un impianto di scarico sportivo dall’inconfondibile sound della 911. È di serie anche l’impianto frenante derivato dai modelli GTS, con pinze rosse e dischi da 408 mm all’anteriore e da 380 mm al posteriore. La 911 Targa 4S monta come dotazione standard l’asse posteriore sterzante. A differenza della Cabriolet e della Targa, che sono dotate di sedili posteriori, la Coupé è proposta di serie come due posti, ma è disponibile senza sovrapprezzo la configurazione con sedili posteriori. Porsche allestisce gli interni di questa sportiva a trazione integrale con un pacchetto in pelle. Anche i fari a LED con tecnologia Matrix e la ricarica wireless per smartphone sono presenti di serie. Altre caratteristiche includono gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente con contorno illuminato, il pacchetto Light Design, gli specchietti interni ed esterni con oscuramento automatico e sensore pioggia integrato e mantenimento di corsia. Su richiesta è disponibile un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui svariate combinazioni di colori e materiali, nonché sistemi audio, di assistenza e di azionamento del tetto.

La nuova 911 Carrera 4S può essere ordinata in Italia a un prezzo che parte da 168.338 euro. La 911 Carrera 4S Cabriolet è disponibile a partire da 183.028 euro, che diventano 184.891 euro per la 911 Targa 4S (i prezzi includono l’IVA e gli equipaggiamenti specifici).