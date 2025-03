Hermès ha presentato la sua collezione donna Autunno/Inverno 2025 2026 alla Garde Republicaine ed è stata, come sempre, una emozione. Nadège Vanhée

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Hermès ha presentato la sua collezione donna Autunno/Inverno 2025 2026 alla Garde Republicaine ed è stata, come sempre, una emozione. Nadège Vanhée, il genio creativo che guida il brand, l’ha soprannominata “Leather Dandy”, un cenno chic alle radici equestri del marchio con un tocco fresco e sicuro. Immaginatevi una passerella spolverata di terra, pareti di feltro morbido che si curvano intorno a essa e una linea che mescola una femminilità audace con un tocco di fascino robusto. Il tutto all’insegna dell’artigianalità, della versatilità e dell’intramontabile fascino di Hermès.

I look: pelle che si muove con te

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Il “Leather Dandy” era tutto incentrato sulla pelle: meno rigida, più soul. Vanhée ha giocato con cappotti lucidi, pantaloni eleganti e abiti che abbracciavano il giusto, tutti in quelle tonalità profonde e lunatiche – pensate ai neri macchiati, ai carboncini fumosi e ai marroni lussureggianti che facevano eco alla passerella terrosa. I tagli erano decisi ma semplici, con spalle aderenti che davano un po’ di struttura e vita stretta che manteneva il tutto morbido e lusinghiero. È un mix perfetto di duro e tenero, cucito insieme con la finezza tipica di Hermès.

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Gli elementi di spicco? I grandi e accoglienti cappotti in pelle che avvolgono come un abbraccio di lusso, abbinati a stivali da equitazione che urlano heritage nel modo più cool. Le giacche trapuntate hanno portato un po’ di consistenza alla festa, mentre le gonne da moto e gli hotpants facevano capolino sotto dolcevita e strati di lana: spigolosi ma assolutamente indossabili, sia che si passeggi in città sia che si sognino ampi spazi aperti.

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Anche la maglieria ha rubato un po’ di scena, con lunghe muffole che scorrevano come uno strato di pelle in più: calde, senza sforzo e così chic. E poi c’era questo cappotto, drappeggiato alla perfezione, che dimostra che si può essere eleganti e sentirsi comunque avvolti in un sogno.

Cosa c’è di più cool? Alcuni capi si capovolgevano al contrario o avevano chiusure furtive che permettevano di cambiare le cose a piacimento. La pelle ha incontrato il feltro in questa danza liscia e tattile, morbida contro elegante, rendendo ogni abito un piccolo piacere sensoriale. È Hermès che fa quello che sa fare meglio: creare oggetti in cui si vuole vivere.

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Le borse: lusso silenzioso, grande impatto

Nessun momento Hermès può prescindere dagli accessori, e nemmeno questa volta il brand ha deluso le aspettative. Vanhée ha inserito alcuni nuovi modelli di borse, niente di eclatante, solo l’eleganza sobria che desideriamo. Non sono Birkin o Kelly (quelle icone restano intoccabili), ma hanno gli stessi dettagli ossessivi: linee pulite, minuteria sottile e un’atmosfera che si adatta al taglio scuro e sofisticato della collezione. Mettetene una a tracolla e sarete immediatamente quella donna: aggraziata, responsabile e sempre pronta.

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

Il risultato: eleganza semplice fatta bene

Hermès collezione donna Autunno-Inverno 2025-2026 – Photo courtesy of Hermès

L’Autunno/Inverno 2025 di Hermès non è stato all’insegna del dramma, non ce n’era bisogno. Sono stati la pelle, la texture e il design intelligente a parlare da soli, il tutto legato a quella passerella baciata dallo sporco che sembrava così reale, così Hermès. Gli appassionati di moda si sono detti entusiasti di questo mix di tradizione e modernità e, onestamente, è difficile contraddirli. Questo è il tipo di collezione che ti fa venir voglia di vestirti e pavoneggiarti: elegante senza sforzo, totalmente tua.