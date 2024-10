Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Questa collezione, disegnata dallo studio di Anversa, si svolge come un gioioso studio. Le care evocazioni di Dries Van Noten sono al tempo stesso una continuazione e una nuova prospettiva. Valutare, ammirare e reinterpretare il linguaggio dello stilista con scioltezza e leggerezza. Fonti naturali di bellezza, il motivo programmato nei petali di un fiore, trasformato in una moltitudine di look audaci. Nuove ed eclettiche articolazioni di colore, tessuto, silhouette, stampe e ricami convergono lungo un percorso ottimistico, che si estende dalle prime collezioni femminili fino a quelle future. La primavera-estate 2025 esprime la libertà di vagare per un breve periodo; un divertente passo avanti che si muove verso un nuovo solco.

SETA

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

I cappotti si indossano da soli, legati in vita o sovrapposti con capi sportivi e di lingerie. Un gioco di sofisticati e seducenti look da giorno a sera, con drappeggi di raso più ampi che suggeriscono i contorni del corpo. Le proporzioni dell’abito comportano una spalla larga e una vita stretta e stretta per un atteggiamento deciso. Per contrasto, dettagli di lingerie femminile e slip-dress dalla forma sensuale e sciolta. I bermuda sostituiscono le gonne come elemento casual e maschile; le gambe nude sono in primo piano. Il movimento è fluttuante e giocoso. La vita è accentuata da baschine ripiegate sulle gonne e da cinture con stampa a serpente che ricorrono in tutta la collezione. Lo stile è rilassato, con maniche arrotolate e cappotti slacciati per un’elegante disinvoltura.

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

TESSUTI

Da sensuale e fluido a strutturato e sontuoso, con l’opulenza di tessuti nobili come georgette di seta e jacquard. Raso lucido e pizzo in contrasto con righe maschili. Intricati tessuti jacquard sono manipolati per giocare con luci e ombre: schiacciati, increspati; plissé, cloqué. Le stampe floccate su sfondi a contrasto esplodono di colore. Il denim trattato al laser replica il jacquard. L’artigianato è enfatizzato da tessuti più strutturati, dai motivi acquerellati al tattile fil coupé.

STAMPE

Un’espressione di opulenza dalla natura, che anima look sia rilassati che eleganti. Orchidee e fiori esotici sono rielaborati e ingranditi fino all’astrazione, apparendo come pennellate audaci o motivi sfocati e maculati in ibridi vivaci, come se si creasse un nuovo motivo animale. Da combinazioni realistiche a combinazioni remixate, da audaci coperture complete a delicati profili jacquard che imitano il pitone. Le stampe si scontrano, si rafforzano e si sfidano a vicenda, fondendosi in un unico motivo spontaneo.

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

I COLORI

Le tonalità vivaci e ultra-sature dell’arancio, del verde lime e del turchese sono un’eco della collezione SS97 e sono accompagnate da marroni e beige più terrosi. Il rosso e il bianco carnali di un tulipano si espandono in uno spettro cromatico di sfumature lussureggianti che si mescolano per creare colori floreali inaspettati.

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

RICAMI

Una pelle di serpente lucida sviluppata stampando paillettes opache. Borchie sferiche e paillettes metalliche piegate, disposte all-over in griglie grafiche o in segmenti più piccoli, accentuano il movimento e la lucentezza su superfici solide e trasparenti. Un mix di elementi metallici e multicolori crea una superficie completamente strutturata su jacquard elaborati. Delicati ricami in argento applicati a mano direttamente sulle giacche sembrano gioielli rotti di recupero.

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

SCARPE

Sexy e casual allo stesso tempo, dalle allacciature in corsetto ai tacchi trasparenti, le scarpe reimmaginano i dettagli con un occhio al futuro e sintetizzano le idee principali della collezione. Due le forme principali: trasparenti e rotonde, e allungate, piatte o con tacco angolato. Le mule da camera sono aerodinamiche, mentre le ballerine stringate in pelle effetto pitone sono una provocazione. I trattamenti superficiali includono lacca rossa, ricami e occhielli d’argento.

BORSE

Dries Van Noten collezione donna primavera estate 2025 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Le borse sono un’altra espressione dell’attitudine – per la maggior parte dei look e come parte dell’intera collezione. Una nuova “Satchel” definita da un manico superiore e da una patta superiore a doppia fibbia in volumi grandi, medi e piccoli realizzati in stampa pitone o vitello. Una borsa a tracolla slouchy con tracolla avvolgente in stampa serpente è posizionata sotto il braccio. Le borse sono proposte nei tessuti chiave della collezione.

GIOIELLI

Forti e scultorei in argento; materici con grappoli ricamati di perline rosse che evocano bacche futuristiche; forme astratte e organiche che suggeriscono la dualità delicata e pericolosa di un fiore esotico.