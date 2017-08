Vero o falso? Scopri le leggende metropolitane del fitness

Come in moltissimi altri campi, anche nel fitness fioriscono e prosperano miti e idee che spesso poco hanno a che fare con la realtà dei fatti. Cose sentite dire, riferite tra una serie e l’altra, o magari lette da qualche parte. Miti che fanno presa sull’immaginario, e che spesso vengono presi alla lettera anche quando non hanno nessun fondamento. Ecco un breve elenco di credenze che girano da sempre nelle palestre, e a cui forse faremmo bene a dare un po’ meno ascolto.

Le donne non dovrebbero usare i pesi, altrimenti rischiano di ingrossare eccessivamente i muscoli. Falso, anzi un allenamento con i pesi fatto come si deve aiuta a conferire un aspetto più snello al corpo femminile. Le donne inoltre, anche per questioni ormonali, sono già di per sé molto meno predisposte a sviluppare la massa muscolare rispetto agli uomini. Per non parlare dei benefici riconosciuti dell’allenamento con i pesi sulle donne, osteoporosi in testa. Quindi, cum grano salis chiaramente, sì ai pesi per le donne.

Se non mi fanno male i muscoli nei giorni successivi all’allenamento allora non mi sono allenato bene. Una volta si diceva “no pain no gain”. Non è vero, anche se è vero che un leggero indolenzimento il giorno successivo ad un buon allenamento è normale, se vi sentite costantemente indolenziti e doloranti forse c’è qualcosa che non va. Forse state facendo più male che bene al vostro corpo, non gli state dando il tempo di recuperare, state addirittura ostacolando i progressi che così ansiosamente state cercando. Adesso diremmo piuttosto “easy does it”.

I muscoli si sviluppano solo con i pesi pesanti, anzi pesantissimi. Non è vero, anche se è vero che con i pesi pesantissimi è molto più facile procurarsi degli infortuni, anche gravi. Il peso deve sempre essere proporzionato alla vostra forza, e la correttezza dell’esecuzione deve essere sempre la vostra priorità. Questo perché l’allenamento è efficace solo se il muscolo viene usato correttamente, con i movimenti giusti, e portato a stanchezza totale o quasi. Contrariamente a quanto si pensa i pesi troppo pesanti sono spesso meno efficaci di un peso medio usato correttamente.

Devo mangiare più proteine possibile. Le proteine sono importanti per la massa muscolare, questo è fuori discussione. Ma sono importanti finché assunte in quantità equilibrate e non eccessive. Il segreto dell’alimentazione di chi si allena con i pesi è molto semplice: alimentazione bilanciata, pasti frequenti, molti liquidi. Se avete qualche euro in più da spendere in un integratore a base di proteine in polvere fatelo pure, ma non esagerate con le dosi, e soprattutto non pensate che rivoluzionerà il vostro fisico (anche se spesso le pubblicità sulle riviste specializzate cercano di convincerci del contrario…)

Per avere degli addominali scolpiti bisogna allenarli il più frequentemente possibile. Purtroppo non è vero, e non basta. Così facendo, ammesso che sappiate come allenarli, otterrete magari anche degli addominali scolpiti, ma se sono sotto qualche centimetro di grasso… non li vedrà nessuno, nemmeno voi! Il segreto per avere degli addominali da sfoggiare in spiaggia sta nella dieta, e nell’esercizio aerobico, assottigliare il “pannicolo adiposo” che ricopre i muscoli addominali è l’unico modo per ‘scolpirli’.

