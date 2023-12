I tagli di capelli uomo per il 2024? Differenze di lunghezza e layers – Foto Charlotte Mesman

Dimenticate il classico taglio di capelli da uomo con i lati corti, la parte posteriore corta e capelli leggermente più lunghi sulla parte superiore della testa. I tagli di capelli per l’uomo 2024 propongono un’immagine completamente diversa. Rivoluzioneremo tutte le proporzioni classiche.

Differenze di lunghezza

Se pensate alle differenze di lunghezza, non pensate agli hipster di un tempo. Le differenze di lunghezza nei tagli di capelli da uomo per il 2024 sono sottili, si fondono tra loro e creano proporzioni sorprendenti.

In generale, i capelli saranno più lunghi, ma sposteremo gli accenti. Ad esempio, lasciando i capelli sul collo più lunghi, otterremo un moderno “mullet”. Non stretto e centrale come in passato, ma abbastanza ampio in modo che i capelli più lunghi siano visibili sia da dietro che da davanti, spuntando fuori dal collo.

Potete anche giocare con una lunghezza maggiore sulla parte superiore, che può essere tagliata in modo da poter portare i capelli in una sorta di ciuffo o frangia. Soprattutto una frangia può essere un valore aggiunto. Rappresenta uno statement chiaro e forte e conferisce immediatamente un aspetto moderno.

Inoltre, torneremo a portare i capelli più lunghi sulle parti laterali, vicino alle orecchie. In tutte e tre le foto tagli di capelli uomo (scattate durante la sfilata di Dolce & Gabbana per la primavera estate 2024), si può notare che le orecchie sono in gran parte coperte.

Layers

Per conferire maggiore dinamicità a questi tagli di capelli, fateli tagliare a layers. Chiedete consiglio al vostro parrucchiere. I layers daranno un tocco giocoso al vostro look, che può essere sfruttato anche durante la messa in piega.

Styling dei capelli

Proprio perché i capelli saranno più lunghi, avrete molte opzioni di styling. Potete renderli lisci con il gel, anche una tendenza del 2024, ma potete anche creare un look giocoso con prodotti per capelli, come abbiamo visto da Dolce & Gabbana. I capelli erano volutamente disordinati sulla parte superiore della testa e i capelli sulla parte anteriore – a volte una frangia, a volte un ciuffo – erano adattati al viso dei modelli.

Charlotte Mesman per ADVERSUS