Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

La collezione Autunno-Inverno 2024 fa luce sulle origini del guardaroba americano western. Il viaggio — istinto primordiale e amplificatore eterno della mente — è al centro della riflessione sulla nascita dell’abbigliamento da lavoro, che viene declinato secondo le regole del savoir-faire di Louis Vuitton. Con un sapiente uso delle più alte espressioni dell’artigianato — dalle gemme preziose alla pittura a mano, passando per complesse tecniche di ricamo — la collezione fa risplendere l’iconografia dell’abito western americano.

È uno stato d’animo fondato sul calore, sul benessere e sull’accoglienza, che riecheggia la visione di una comunità globale collegata da una condivisione dei valori fondamentali della Maison: discernimento, savoir-faire e viaggio come eterna fonte di vitalità.

Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Il savoir-faire rende omaggio all’abbigliamento da lavoro, parte fondamentale del guardaroba western americano. Il denim è decorato con ricami floreali di perle e paillette, trattato con un lavaggio canna di fucile, ornato con perline a forma di raggi di sole e pioggia, o stampato con motivi floreali western. Chaps realizzati in denim o pelle con frange, sono tempestati o ricamati con il Monogram e motivi floreali, mentre giacche e pantaloni di pelle richiamano la goffratura delle selle.

Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Il plaid trasforma il Damier in un ‘’Buffalo Check” interpretato in flanella, tweed, paillette e intarsi di shearling su cappotti, giacche e camicie. | cappotti effetto coperta e i gilet sono decorati con il Monogram Cowboy, i pigiami sono realizzati in pizzo e una giacca in tweed da cowboy sembra realizzata in “horsetooth”. Dipinti originali dei cowboy ispirano gli arazzi jacquard utilizati per gli impermeabili, tele asciutte nascono su una giacca ricamata in corda, stampe appaiono su capi invecchiati come se fossero erosi dal sole della prateria.

Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Il dandy Lovis Vuitton si evolve, attraverso la tradizione dell’abbigliamento elegante western americano. Riletti in chiave country, abiti e camicie sono cuciti a punto catenella con cactus, i bucrani e le bolo tie dell’immaginario western. Le silhouette dell’abbigliamento da lavoro si trasformano in abiti sartoriali, in giacche da cowboy con ricami di fiori in rame, giacche da lavoro con perline a forma di raggi di sole multicolor e abiti con lavorazioni gessate o Damier realizzate attraverso decori di borchie di metallo o turchesi.

Louis Vuitton collezione uomo Autunno-Inverno 2024 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Le salopette, il fiore all’occhiello dell’abbigliamento da lavoro, vengono esaltate e realizzate in pregiato tessuto sartoriale. Le camicie western amplificano gli sproni, i rivetti e i ricami floreali, mentre altri appaiono in jacquard Monogram Cowboy, pizzo da cowboy, stampe western o adornate con lavorazioni a treccia sul tessuto chambray.