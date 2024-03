Celine collezione donna estate 2024 – Photo courtesy of CELINE

La collezione estate 2024 di CELINE unisce la sartorialità androgina al cool degli anni ’90, mostrando un mix perfetto di stili maschili e femminili. Hedi Slimane, rinomato per il suo amore per la dissoluzione dei confini di genere, ha presentato questa collezione nella storica Bibliothèque Nationale de France di Parigi, sottolineando la fusione tra passato e presente.

La collezione presenta giacche couture ricamate a mano, abiti, bomber in pelle e mini abiti, tutti progettati per sfidare le norme della moda tradizionale. L’influenza degli anni ’90 è evidente negli elementi grunge e chic del centro città, come i jeans tagliati, le giacche di pelliccia, i blazer su capi di seta e i jeans a vita bassa. Nonostante questi tocchi nostalgici, la collezione rimane moderna e fresca, dimostrando l’abilità di Slimane nel reinterpretare il passato per il pubblico di oggi.

Gli accessori giocano un ruolo importante nella collezione Estate 2024, con l’introduzione della borsa Victoire, una nuova aggiunta alla famiglia Triomphe, e della borsa a tracolla Lola. La collaborazione di CELINE con Master & Dynamic per la realizzazione di cuffie in pelle con l’emblema Triomphe in rilievo aggiunge un tocco contemporaneo alla linea.

La collezione Estate 2024 di CELINE è una testimonianza della visione di Hedi Slimane, che fonde riferimenti storici ed elementi di design contemporaneo per creare una narrazione avvincente di eleganza androgina, nostalgia degli anni ’90 e innovazione moderna. Questa collezione è un faro di stile senza tempo e di moda gender-fluid, che segna il continuo impatto di Slimane sull’industria della moda.

