Parliamo della cura dei capelli uomo. Ecco come avere dei capelli sani e lucidi

Parliamo di prodotti per capelli per l’uomo con Loris Binotto, hair stylist. Sono diventati, negli ultimi anni, sempre più importanti. L’hipster ha spalancato le porte a numerosi prodotti per lo styling dei capelli. E adesso che i tagli di capelli per l’uomo si stanno leggermente allungando, diventa sempre più importante anche la cura dei capelli.

In questa intervista Loris Binotto risponde alle nostre tante domande: cosa consigli per mantenere sani i capelli dell’uomo, dal tipo di shampoo al tipo di balsamo, alla maschera per i capelli? Che tipo di prodotti dobbiamo usare?

‘Chi vuole far crescere i capelli,’ inizia Loris Binotto, ‘ha bisogno di alcuni dettagli che fanno la differenza. Così è utile usare uno shampoo che, oltre al capello, lava anche la cute. Una cute sana favorisce la crescita dei capelli. A me piace tantissimo il Tricoactive Protoplasmina, perché è un bio-integratore, con azione stimolante, nutriente e quindi rinforzante.

Una volta che il capello ha raggiunto una media lunghezza, si usano shampoo e conditioner per lavare capelli e cute, e per idratare le punte. Un conditioner che piace a me è Natural Tech Well-Being di Davines, è un ottimo prodotto idratante per tutti i tipi di capelli. Si presenta sotto forma di tubo, come se fosse un gel, è facilissimo da applicare, e invece del classico vaso è molto più pratico. Lo può tranquillamente prendere e buttare nella borsa della palestra. È noto che l’uomo ha sempre un po’ più fretta della donne, perciò è meglio usare prodotti pratici e veloci. Comunque, essendo un conditioner, il prodotto va ovviamente sempre sciacquato. Tutti i prodotti per capelli vanno sempre sciacquati, a meno che non sia dei prodotti finishing. Dunque la base per dei capelli sani e luminosi sono un buono shampoo ed un buon conditioner.’

‘Un errore che viene spesso commesso da chi usa uno shampoo per capelli secchi è di dimenticarsi che è proprio anche la cute che deve essere lavata. Uno shampoo per capelli secchi non è per forza anche adatto alla cute. Bisogna capire cosa serve al capello, e cosa serve alla cute, ed eventualmente usare un prodotto specifico per la cute. Le lunghezze, le punte, si possono poi idratare con dei prodotti idratanti con cheratina, eccetera. Il messaggio, sia per l’uomo che per la donna che vogliono fare crescere i capelli è dunque di capire di quali cure abbiano bisogno capello e cute.’

Si ringrazia Loris Binotto, hair stylist, Ellesse Hair, Via Giovanni XXIII, 118, 21010 Cardano al Campo @ellesse_hair