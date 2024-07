Bluemarble primavera/estate 2025: una fusione di eleganza e avanguardia

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

La sfilata Bluemarble primavera/estate 2025 ha stupito i presenti con il suo approccio alla sartoria e al design, fondendo senza soluzione di continuità silhouette classiche e fascino moderno. Questa stagione, la collezione è caratterizzata da un’attenzione particolare ai tessuti pregiati e alle silhouette evolute che ridefiniscono lo chic contemporaneo.

Sartoria elevata

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

La collezione presenta capi meticolosamente costruiti, tra cui cappotti realizzati in lana grigio-melange e un abito da marinaio-tuxedo color avorio impreziosito da dettagli in raso. Le caratteristiche pieghe old-over dei pantaloni sartoriali aggiungono un elemento di raffinatezza, evidenziando l’impegno di Bluemarble nel ripensare i classici dell’abbigliamento maschile.

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

Ripensare i classici

Bluemarble propone una nuova prospettiva per i capi tradizionali, con una giacca da allenatore con schiena blusante e una camicia a righe foderata in cotone T-shirt per un appeal confortevole ma elegante. La felpa ibrida senza maniche con cappuccio e la pettorina sportiva e i jeans con cintura spostata e tasche a ombra esemplificano ulteriormente lo spirito innovativo del marchio, che consente di coniugare funzionalità e moda.

Abbigliamento sportivo di lusso

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

Come nella moda Bluemarble, la collezione accosta lo splendore all’abbigliamento sportivo, evocando un’atmosfera sontuosa e vissuta. I pantaloncini da spiaggia e i capi in denim sono impreziositi da perline applicate alla pelle, mentre i cappotti interi in nero o avorio sono tracciati con grandi borchie, fondendo l’utilità con l’alta moda.

Trompe l’oeil e abbellimenti giocosi

Questa stagione presenta anche nuove interpretazioni del design trompe l’oeil, evidenziate dall’inventivo “triplo strato cargo”. Abbellimenti spiritosi, come le catene portamonete sui jeans e i taschini delle camicie ornati da tappi di penna e macchie di inchiostro in microcristalli, aggiungono un tocco giocoso in linea con la visione artistica del marchio.

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

Stampe e motivi audaci

La stampa statement di Bluemarble per la stagione reimmagina il camouflage con una maggiore luminosità, creando un contrasto sorprendente che richiede attenzione. Questo motivo sorprendente appare in diversi capi, tra cui un parka tecnico e un giubbotto cargo, sottolineando l’individualità e l’espressione personale.

Pezzi d’effetto

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

Un pezzo forte è la tuta in jersey, impreziosita da strass e dalla frase sfacciata “Ti senti solo? Chiamami”, che compare anche sul retro di una giacca da riscaldamento. Questo messaggio giocoso incarna la miscela di umorismo e alta moda della collezione.

Calzature e accessori

Il debutto del mocassino Bluemarble segna un’importante aggiunta alla collezione, caratterizzata da un’estetica raffinata ma punk. Con una linguetta risvoltata, spirali metalliche e una targhetta con la firma lungo il tallone, questi mocassini sono disponibili in sorprendenti tonalità di marrone, avorio e cremisi con effetto patina.

Bluemarble collezione primavera estate 2025 – Photo courtesy of Bluemarble

Accessori espressivi e oversize completano la collezione, come la borsa in tela e il chapka estivo bordato di piume, che aggiungono un ulteriore tocco di personalità a qualsiasi abbigliamento.