La nuova collezione moda di Max Mara per l’autunno inverno 2025 2026 – Photo courtesy of Max Mara

Aspettiamo tutte con ansia la primavera e le nuove tendenze moda primaverili, ma vogliamo comunque condividere con voi la nuova collezione Max Mara per l’inverno 2025 2026. Forse ci troverete qualche bella idea per il vostro look moda di questo periodo

Colori e total look

La prima cosa che colpisce di questa nuova collezione di Max Mara sono i colori e i total look. Come nelle stagioni precedenti, la casa di moda punta su look (monocromatici) realizzati con lo stesso colore dalla testa ai piedi. Per il prossimo inverno questa scelta è stata applicata in modo più rigoroso che mai.

Anche i colori sono tipici di Max Mara. I primi cinque look che la maison manda in passerella sono tutti color rosso vino, comprese le scarpe, le cinture e le borse. Seguono alcuni look color talpa, seguiti da outfit grigi con un pizzico di verde oliva; I look color castano chiaro sono seguiti da look verde oliva definitivi, per finire con il nero per la sera.

Silhouette

Anche le silhouette non potevano che essere Max Mara. I lussuosi cappotti lunghi vengono indossati sopra gli abiti lunghi. Il punto vita, altro punto forte di MM, è sottolineato da doppie cinture larghe. La maglieria gioca un ruolo da protagonista. Un esempio è la gonna lavorata a maglia con dolcevita dello stesso colore. I pantaloni sono larghi, le gonne sono lunghe. Tutto trasuda lusso e comfort. Oppure, come dice Max Mara: Max Mara mescola il classico con un tocco di chic neogotico e un rustico spiccatamente urbano.

Snella, sicura di sé ed elegante, l’eroina della nuova collezione di Max Mara affronta la vita e ogni situazione con disinvoltura. Un rigido autocontrollo le ha portato successo, ma non potrà controllare le sue passioni per sempre. Anela al romanticismo, profondo e drammatico. Sebbene preferisca camminare nei corridoi del potere indossando un abito elegante piuttosto che gironzolare per la brughiera in camicia da notte, il suo nuovo stato d’animo romantico richiede un nuovo stile romantico.