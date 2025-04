La collezione Autunno/Inverno 2025 di Miu Miu, firmata da Miuccia Prada, si configura come un’indagine profonda sulla femminilità, un’analisi

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

La collezione Autunno/Inverno 2025 di Miu Miu, firmata da Miuccia Prada, si configura come un’indagine profonda sulla femminilità, un’analisi del significato dell’essere donna espressa attraverso il linguaggio degli abiti. Questa proposta invita al dibattito e alla riflessione, sfidando convenzioni e stereotipi.

Caratteristiche principali dei capi

Silhouette innovative:

I capi sono progettati per creare una forma che si distacca dal corpo di chi li indossa, avvolgendolo senza aderirvi completamente. La silhouette si sviluppa attorno e accanto alla figura, indipendentemente dalla sua conformazione.

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

La curva come simbolo del femminile:

La femminilità viene associata alla curva, elemento integrato nei capi o suggerito sotto di essi. I tessuti vengono manipolati, piegati, spostati e modellati per creare forme che celebrano questa idea.

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

Trasformazione del maschile:

La potenza della femminilità si manifesta nella capacità di trasformare capi tradizionalmente maschili, liberandoli da vincoli e convenzioni.

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

Dettagli e materiali

Lingerie e delicatezza:

I reggiseni ridisegnano il corpo, proiettando lo sguardo verso l’esterno. La lingerie è evocata attraverso maglieria pointelle, abiti in satin e gonne taglio sbieco, con un’attenzione particolare al décolleté.

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

Sartoria e rivelazione:

La collezione gioca con abiti che si sfilano, rivelando il corpo sottostante, e con una sartoria che esalta la struttura e la forma.

Emblemi del femminile:

Accessori come spille, bracciali, collane, mantelle e stole di pelliccia sono ripetuti con audacia, trasformando capi quotidiani in pezzi di grande impatto e valore simbolico.

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 – Photo courtesy of Miu Miu

Materiali essenziali e tattilità:



La collezione utilizza materiali semplici ma ricercati, come lana infeltrita, satin di cotone e maglia di seta, per esplorare sensualità e forme. L’approccio privilegia l’invenzione nell’essenziale, con una forte sensibilità per il tatto.

La collezione riflette un profondo rispetto per il corpo e una consapevolezza della sua centralità. Ogni capo è uno studio sulla forma, sull’attrazione e sulla sensualità, che si intreccia con un dialogo sulla femminilità contemporanea.

La sfilata si è svolta nell’ipostilo del Palais d’Iéna, la cui struttura è stata esaltata e valorizzata. Avvolto in moiré giallo, lo spazio industriale si trasforma in una dichiarazione audace, semplice e diretta, che amplifica il messaggio della collezione.