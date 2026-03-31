Stella Hanan. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Gli applausi riecheggiano ancora all’interno della Garde Républicaine alla sfilata Hermès Autunno Inverno 2026 2027 mentre l’ultimo look scompare dietro le quinte. Ma per chi, come noi, è specializzato nello street style delle modelle, il vero spettacolo è appena iniziato.

Pochi minuti dopo la fine della sfilata i cancelli si aprono e la prima ondata di modelle esplode fuori come un’esplosione controllata. Sono le “modelle motorizzate” – quelle che si destreggiano tra varie sfilate quasi consecutive in tutta Parigi. Non necessariamente le top model più famose o importanti, ma semplicemente quelle che hanno un’altra sfilata poco dopo. Si riversano sul marciapiede con lo sguardo che cerca disperatamente il motociclista che le porterà alla prossima sfilata. Un veloce cenno di riconoscimento, uno scatto veloce, casco in testa – e sono già sparite, inghiottite dal traffico parigino.

Beauïse Genç. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Per i fotografi è un gioco ad alta intensità. Tempi di scatto spinti al limite, gomiti che si urtano, ci lanciamo alla ricerca dell’inquadratura perfetta off-duty in pochi secondi. Alcune modelle sono cortesi anche se di corsa – un mezzo sorriso, uno sguardo sopra la spalla che si concede all’obiettivo. Altre (non molte, per fortuna) avanzano dritte e rigide, trattando i fotografi come un fastidio, nel migliore dei casi. A volte, l’energia negativa passa dall’indifferenza a qualcosa di più freddo, quasi ostile.

Dana Smith. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Chi di noi segue le settimane della moda da quasi tre decenni sa quanto questa carriera possa essere fugace. Vai indietro di cinque stagioni e troverai volti che un tempo dominavano ogni passerella, ora a casa a pubblicare silenziosamente foto ricordo dalle loro città d’origine, archiviando gli anni di gloria passata su Instagram. La top model di oggi può diventare così facilmente la “ma che fine ha fatto…” di domani – un promemoria sobrio di quanto velocemente i riflettori si spostino sulla prossima new entry.

América González. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Non appena la brigata delle modelle in moto si disperde, l’atmosfera si ammorbidisce. Il mood diventa più leggero, più positivo. La seconda ondata di modelle emerge a un ritmo più umano, ancora cariche dell’energia della sfilata, ma improvvisamente – meravigliosamente – presenti.

Le modelle escono sui marciapiedi con un ritmo diverso – più composto, più consapevole. Si fermano. Posano. Parlano. Si godono l’attenzione. Si girano. Si concedono. È qui che si svela l’uscita che amiamo: generosa, senza fretta, quasi complice.

Tanya Churbanova. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

In questa pagina si possono vedere alcuni di questi scatti realizzati durante l’uscita delle modelle, con diverse tra le stelle più brillanti della stagione. Stella Hanan offre quello sguardo silenzioso e consapevole che fa sognare gli editor. América González è sorprendentemente paziente e disponibile. Dana Smith, sempre un po’ distante ma educata, si ferma per uno scatto e regala un momento che sembra un dono autentico. Elina Gunawardena, Tanya Churbanova, Beauïse Genç e Alex Shibaeva ritagliano ciascuna il proprio momento – alcune giocose, altre elegantemente distaccate, tutte inconfondibilmente se stesse.

Stella Hanan. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Ciò che rende questo momento così vivo è il miscuglio di atteggiamenti e ritmi – alcune di corsa, altre più lente.

Lia Marie Mielke and Anne Floor Wetemans. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Per chi, come noi, fotografa lo stile delle modelle stagione dopo stagione, questo rituale di uscita backstage sembra quasi routine. Ma per il grande pubblico offre una finestra rara e sincera dietro la fantasia: il calo dell’adrenalina, le piccole crepe umane nell’armatura e la generosità inattesa che spesso segue la frenesia.

Alex Shibaeva. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Alex Shibaeva. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Gertrud Rose. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

Queste immagini non costruite – frammenti di transizione dalla passerella alla realtà – illustreranno in seguito i report sulle tendenze: come si annoda una sciarpa, come si porta una borsa, come cade un cappotto quando nessuno dirige il movimento. Model style, esattamente. Diventano fonti di ispirazione proprio perché risultano così autentiche.

Elina Gunawardena. Il mio punto di vista: le modelle all’uscita backstage da Hermès Autunno/Inverno 2026–2027

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