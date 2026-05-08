Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Per la sfilata Women’s Ready-to-Wear Autunno/Inverno 2026-2027 durante la Paris Fashion Week, la Direttrice Creativa Nadège Vanhee-Cybulski presenta una collezione sospesa tra il giorno e la notte, dove le ombre ammorbidiscono le silhouette e il movimento diventa un linguaggio di silenziosa autorevolezza.

La scenografia stessa custodisce il battito emotivo della collezione. Muschio idratato e sottobosco si estendono lungo la passerella, mentre una luce blu profonda ispirata a James Turrell avvolge lo spazio in una foschia quasi cinematografica. È un mondo di chiaroscuro e transizione — un regno liminale in cui la percezione si intensifica, i colori mutano e ogni gesto sembra carico di mistero. Hermès non mette semplicemente in scena una sfilata; costruisce un’atmosfera di sensualità crepuscolare e movimento controllato.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Al centro della collezione si trova l’iconico foulard di seta Perspective del 1951 firmato da A.M. Cassandre. Lo storico motivo, che raffigura una torre astratta aperta verso un cielo punteggiato di nuvole e un punto di fuga infinito, diventa l’anima grafica della stagione. Vanhee-Cybulski manipola la stampa attraverso ingrandimenti, riflessi speculari, rotazioni e trapuntature, trasformandola in una vera architettura visiva sui capi. Chemisier con zip frontale, bomber, shirt jacket e gilet scultorei portano il motivo con precisione ipnotica, mentre i carré di seta si trasformano in mantelle teatrali rifinite con colli in pelliccia. Mentre le modelle attraversano lo spazio immerso nella penombra, diagonali geometriche e linee prospettiche creano un affascinante effetto di mise en abyme, come se gli abiti stessi si dissolvessero in prospettive infinite.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Le silhouette incarnano una tensione tra disciplina e fluidità. Sottili, aerodinamiche e scolpite, modellano il corpo lasciando al tempo stesso libertà di movimento. Le minigonne ad A oscillano sopra shorts stretch opzionali, mentre abiti corti e tailleur dalle linee nette enfatizzano mobilità e controllo. La collezione è attraversata da sottili influenze biker e militari: cappotti in pelle fluida, abiti asimmetrici, mini dress con zip frontale e giacche a quattro tasche introducono un’anima utilitaria senza sacrificare l’eleganza.

I riferimenti equestri rimangono profondamente intrecciati alla narrazione. I tradizionali pantaloni lasciano spazio ai jodhpurs, mentre gli stivali cuissard da cavallerizza con tacco basso rafforzano l’andatura potente della collezione. Salopette e outerwear strutturato evocano il mondo dell’equitazione, radicando la collezione nell’eredità della maison pur spingendola verso un’identità più urbana e notturna.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Ciò che rende la collezione particolarmente affascinante è il dialogo tra il mostrare e il nascondere. Zip a spirale avvolgono cappotti e silhouette all’altezza del busto e dei fianchi, permettendo agli abiti di modificare forma e proporzioni. I colli removibili in shearling introducono versatilità, mentre le sovrapposizioni creano profondità e trasparenza. Cappotti in pelle lucida si posano su strati più leggeri, collant velati tono su tono addolciscono le linee più forti e i contrasti materici aggiungono dimensione ai look monocromatici.

La matericità gioca un ruolo fondamentale. La pelle, da sempre simbolo del savoir-faire Hermès, appare scultorea ma fluida in cappotti, jumpsuit, abiti e minigonne. La pelle di struzzo aggiunge ricchezza tattile, mentre shearling, mohair e dettagli knit introducono calore e morbidezza. Le combinazioni tonali tra pelle liscia, shearling, struzzo e mohair creano un sofisticato dialogo di texture, al tempo stesso lussuoso e funzionale.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

La palette cromatica si sviluppa come una lenta discesa del tramonto verso la notte. Toni luminosi di senape e limone evocano gli ultimi riflessi del giorno prima di fondersi con oxblood, borgogna, verde muschio, navy e blu inchiostro. Nero carbone e grigio antracite ancorano il tutto a una sofisticazione notturna, mentre tocchi di giallo mais, maglieria lime e azzurro tenue introducono improvvisi contrasti elettrici. Il color blocking saturo — soprattutto il dialogo tra lime vibrante e borgogna intenso — amplifica il ritmo emotivo della collezione.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Gli accessori rafforzano questa idea di potere discreto. Le iconiche Kelly appaiono accanto alle Picotin e alle morbide Hobo, alcune realizzate in pellami esotici o in tonalità più luminose che interrompono l’oscurità della passerella. Gli stivali cuissard allungano la silhouette, mentre colbacchi neri e collant color borgogna, verde scuro e giallo mais accentuano il fascino after-hours della collezione. Tagli geometrici, zip diagonali e mantelle in seta stampata completano un guardaroba pensato per muoversi tra ombra e luce.

Il beauty look rimane essenziale ma profondamente atmosferico. Smoky eyes e contouring morbido creano un effetto editoriale da crepuscolo urbano, con leggere sfumature sotto gli occhi che evocano un’intensità notturna. I capelli sono volutamente sobri, lasciando che siano gli abiti — e l’ambiente immersivo che li circonda — a dominare la scena.

Hermès svela un’eleganza notturna per l’Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

In tutta la collezione, Hermès bilancia artigianalità ed eredità con sensualità modernista e praticità. Vanhee-Cybulski immagina una donna in movimento: sicura di sé, autonoma e pienamente padrona del proprio percorso mentre attraversa mondi mutevoli di crepuscolo e oscurità. Più che inseguire spettacolarità o viralità, la sfilata conquista attraverso atmosfera, precisione e profondità emotiva.

In questo universo crepuscolare, Hermès offre una visione del lusso che sussurra invece di gridare — potente ma discreta, sensuale ma disciplinata, senza tempo ma inconfondibilmente moderna.